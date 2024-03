Co się stało z Igą Świątek? Gigantyczna sensacja w Miami

Iga Świątek (1. WTA) w przeciwieństwie do dwóch poprzednich spotkań w Miami, tym razem nie miała dobrego początku. To też zasługa rywalki. Rosjanka od początku grała bardzo dobrze, odważnie, miała sporo winnerów. W efekcie już w pierwszym gemie przełamała najlepszą tenisistkę świata. Polka mogła szybko odpowiedzieć, bo w aż trzech następnych gemach serwisowych Rosjanki były równowagi, ale nie potrafiła wykorzystać szans.

Bardzo słaby mecz Igi Świątek. Zawiodła ze świetnie grającą Rosjanką

Niestety dla Świątek, potem okazało się, że to jedno przełamanie zadecydowało o losach seta. Aleksandrowa nie przegrała bowiem swojego podania. Wygrała 75 proc. punktów po pierwszym i 59 proc. po drugim serwisie (Polka odpowiednio 71 i 45 proc.). To Rosjanka miała więcej winnerów (17-8) i popełniła tylko jeden niewymuszony błąd więcej (17-16).

- Jesteśmy trochę zaniepokojeni. W pierwszym secie zdecydowanie lepiej radziła sobie Aleksandrowa - mówili komentatorzy Canal+Sport.

Polka, podobnie jak po przegranym secie z Czeszką Lindą Noskovą (31. WTA), znów udała się na kilka minut do szatni. W starciu z Noskovą to pomogło - od razu zaczęła lepiej grać. W nocy z poniedziałku na wtorek było inaczej. Świątek grająca mocno poniżej swoich możliwości już w trzecim gemie została przełamana. Gdy Rosjanka wygrała swoje podanie i prowadziła 3:1, trener Tomasz Wiktorowski powiedział do Polki: "To jest jeszcze do zrobienia".

Po chwili Świątek znów przegrała swoje podanie i przegrywała 1:4! - Co ta Aleksandrowa dziś gra. Naprawdę chapeau bas - mówił Bartosz Ignacik, komentator Canal+Sport.

Rosjanka nie wypuściła już wielkiej szansy na zwycięstwo. W ostatnim gemie, w którym serwowała, grała pewnie i po chwili mogła cieszyć się z historycznego zwycięstwa, bo pierwszy raz w karierze pokonała liderkę światowego rankingu WTA.

Aleksandrowa w ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą (5. WTA), która pokonała swoją rodaczkę Emmę Navarro (20. WTA) 7:6 (7:1), 6:3.

Iga Świątek - Jekatierina Aleksandrowa 4:6, 2:6