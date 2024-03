To był tenisowy maraton! Co za mecz Hurkacza w Miami

Hubert Hurkacz (ATP 9) bardzo lubi grać w Miami. To właśnie tu w 2021 roku wygrał jeden z dwóch tytułów w prestiżowych turniejach z serii ATP Masters 1000. Po pokonaniu w trzech setach Kazacha Aleksandra Szewczenki (ATP 58) 6:4, 6:7, 6:3, polski tenisista zagrał w poniedziałek z reprezentantem gospodarzy Amerykaninem Sebastianem Kordą (ATP 29). Polak mierzył się z Amerykaninem dotąd czterokrotnie i wygrał trzy z tych pojedynków. Po raz ostatni w październiku 2023 roku w Paryżu, gdy zwyciężył 6:3, 6:7, 6:3. Hurkacz z pewnością liczył na podtrzymanie tej dobrej passy.

Zacięty bój i zwycięstwo Huberta Hurkacza w III rundzie turnieju w Miami

Jak często bywa w starciach dwóch takich zawodników, jak Hubert Hurkacz i Sebastian Korda, mierzących po 196 centymetrów wzrostu, ogromną rolę odgrywał serwis. W pierwszych ośmiu gemach pierwszego seta większych emocji nie było, nie było też ani jednej choćby równowagi, a serwujący gładko wygrywał własne podanie.

Dopiero w dziewiątym gemie zaczęło się dziać więcej. Wszystko za sprawą trzech prostych błędów Hurkacza, które doprowadziły do pierwszego i jedynego break pointa dla jego przeciwnika. Polak jednak wybrnął z opresji w doskonałym stylu - trzy skuteczne serwisy pozwoliły mu odwrócić losy gema i wyjść na prowadzenie 5:4. W kolejnym, już przy serwisie Kordy doszło z kolei do równowagi, ale również Amerykanin w trudnym momencie zachował zimną krew.

Dzięki temu koniec końców doszło do tie-breaka. W nim z kolei obaj zawodnicy konsekwentnie i gładko wygrywali piłki przy własnym serwisie, ale przy stanie 5:4 Sebastian Korda po dobrym serwisie popełnił bardzo prosty błąd wolejowy, dzięki czemu Hubert Hurkacz miał dwie piłki setowe. Amerykanin pierwszą obronił serwisem, ale przy drugiej skapitulował po forhendzie Polaka. Hurkacz wygrał w tie-breaku 7:5, a w całym pierwszym secie 7:6.

Drugi set rozpoczął się z kolei od prowadzenia 30:0 Kordy przy jego serwisie, ale po trzech jego kolejnych błędach nieoczekiwanie pierwszego w meczu break pointa miał Hurkacz. Amerykanin jednak podobnie jak Hurkacz w pierwszej partii świetnie odwrócił niekorzystny wynik i ostatecznie nie stracił podania. W czwartym gemie z kolei to Hurkacz w bardzo dobrym stylu odwrócił 0:30 przy własnym serwisie.

W kolejnych gemach emocji było już mniej. Nie było break pointów, nie było bardziej nerwowych sytuacji, a jedynie przy serwisie Sebastiana Kordy raz doszło do równowagi.

W związku z tym znowu o wszystkim decydował tie-break, ale tym razem Sebastian Korda wywalczył już w drugim punkcie mini breaka, zaskakując z bekhendu będącego przy siatce Hurkacza. Jak się okazało, był to kluczowy punkt dla losów całej tiebreakowej rozgrywki, bo później już wszystkie punkty wygrali serwujący, co zakończyło się wynikiem 7:5 dla Kordy, który doprowadził do trzeciego seta.

Trzecia partia to trzy szybkie gemy, a następnie pierwsze w tym meczu przełamanie. Na szczęście dla Huberta Hurkacza, za sprawą serii błędów reprezentanta gospodarzy. Wściekły Sebastian Korda po utracie serwisu najpierw rzucił rakietą o ziemię, a następnie wystrzelił piłkę poza kort, za co został ukarany ostrzeżeniem.

Hurkacz prowadził 3:1, ale w kolejnym gemie przy ryzykującym i trafiającym Kordzie to Polak musiał bronić break pointa. Uczynił to znakomitym asem serwisowym, a następnie okazał się lepszy w grze na przewagi, dzięki czemu wygrywał już 4:1. Kolejne gemy były rozgrywane już błyskawicznie na korzyść serwującego, co oznaczało, że Hubert Hurkacz wygrał decydującą partię 6:3 i po trzysetowym boju awansował do IV rundy turnieju ATP Masters 1000 w Miami.

Tam najlepszy polski tenisista zmierzy się albo z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (ATP 12), albo z Niemcem Yannickiem Hanfmannem (ATP 56). Spotkanie IV rundy z udziałem Polaka zostanie rozegrane we wtorek około godziny 22:00 czasu polskiego.