Sensacyjna porażka. Pogromczyni Sabalenki wylatuje z turnieju w Miami

To prawdopodobnie będzie największa niespodzianka w całym tegorocznym turnieju WTA 1000 w Miami. W III rundzie odpadła jedna z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa - Białorusinka Aryna Sabalenka (WTA 2), która uległa Ukraince Anhelinie Kalininie (WTA 36) 4:6, 6:1, 1:6. Dzięki temu już wiadomo, że strata Sabalenki do prowadzącej w rankingu WTA Igi Świątek będzie po turnieju w Miami wynosiła co najmniej 2790 punktów. Co więcej, jeśli turniej na Florydzie wygrałaby trzecia w światowym rankingu Coco Gauff, to Amerykanka wskoczyłaby na pozycję wiceliderki kosztem tenisistki z Białorusi.

Pogromczyni Sabalenki nie poszła za ciosem w Miami. Zaskakująca porażka Kalininy

Anhelina Kalinina z kolei w poniedziałek rozegrała mecz IV rundy. Ukrainka tym razem była faworytką starcia z niżej rozstawioną Kazaszką Julią Putincewą (WTA 68), ale nieoczekiwanie poległa w dwóch setach - 4:6, 6:7 (5).

Kalinina fatalnie weszła w to spotkanie. Już po czterech gemach pierwszego seta przegrywała w nim 0:4, a w żadnym z tych gemów nie doprowadziła nawet do równowagi. Później Ukrainka zdołała wrócić do gry, odrobiła stratę jednego przełamania, miała też dwa break pointy na 4:4, ale koniec końców Putincewa zdołała wybrnąć z opresji i zwyciężyć 6:4.

W drugiej partii to Anhelina Kalinina miała wszystko, by doprowadzić do remisu w setach. Miała już prowadzenie 4:1 z jednym przełamaniem, ale je straciła, przez co doszło ostatecznie do tie-breaka. Tu znów w decydujących piłkach lepsza okazała się Putincewa, która od stanu 4:5 wygrała trzy kolejne punkty i mogła cieszyć się z awansu do najlepszej ósemki.

W ćwierćfinale turnieju Miami Open Julia Putincewa zagra albo z Brytyjką Katie Boulter (WTA 30), albo z Białorusinką Wiktorią Azarenką (WTA 32).

W innym zakończonym meczu IV rundy kobiecego turnieju w Miami Kazaszka Jelena Rybakina (WTA 4) pokonała Amerykankę Madison Keys (WTA 18) 6:3, 7:5 i w ćwierćfinale zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari (WTA 9), która awansowała bez gry po wycofaniu się Rosjanki Anny Kalinskiej (WTA 25).

Iga Świątek (WTA 1) z kolei zagra w IV rundzie z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (WTA 16), a to spotkanie zostanie rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek, po godzinie 1:30 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl.