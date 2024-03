W Paryżu rośnie nowa wielka gwiazda tenisa. To siostrzenica byłego piłkarza Legii

W przeszłości wiele zawodniczek dominowało w tenisie. Mowa m.in. o Steffi Graf, Chris Evert, Martinie Navartilovej czy Serenie Williams. Z kolei od dwóch lat na kortach rządzi Iga Świątek. Polka nie tylko wygrała 19 turniejów w karierze, ale pozostaje liderką rankingu WTA już od niespełna 100 tygodni. Ma dopiero 22 lata więc wydaje się, że przed nią jeszcze długa kariera. Nie ulega jednak wątpliwości, że za kilka lat do głosu zaczną dochodzić kolejne zawodniczki. W ich gronie może znaleźć się młoda Serbka, siostrzenica byłego piłkarza, który grał m.in. na boiskach ekstraklasy.

Media wróżą jej wielką karierę. Simona Ljuboja jedną z największych nadziei kobiecego tenisa

Owym wujkiem jest Danijel Ljuboja. Grał w Legii Warszawa w latach 2011-2013, zdobywając z nią mistrzostwo kraju i dwa Puchary Polski. Teraz tradycje sportowe w rodzinie postanowiła kontynuować właśnie Simona, ale wybrała tenis.

Mimo że ma zaledwie 9 lat, to już została okrzyknięta wielką nadzieją Serbii. Urodziła się w Belgradzie, ale na co dzień mieszka we Francji, gdzie regularnie trenuje. Jak donosi portal kurir.rs, dziewczynka bardzo szybko zaczęła uprawiać tenis, bo już w wieku pięciu lat. Wtedy to rodzice zapisali ją do akademii.

I szybko zaczęła też osiągać sukcesy. Nie dość, że jest jedną z najlepszych zawodniczek ze swojego rocznika we Francji, o ile nie najlepszą, to kilka dni temu zdobyła ważne trofeum. Wygrała w prestiżowym turnieju dla dzieci Poussins Mulhouseiens. W związku z tym media wróżą jej wielką karierę.

Serbski tenis kobiet w głębokim kryzysie. Ljuboja może pomóc z niego wyjść. Jest jedno "ale"

Dziennikarze wprost piszą, że Ljuboja może pomóc serbskiemu tenisowi w powrocie na szczyt. Kraj ten nie posiada ani jednej reprezentantki w TOP 100 rankingu WTA. Obecnie najwyżej notowana jest Olga Danilović. Zajmuje odległe 133. miejsce. W przeszłości na czele zestawienia znajdowała się m.in. Ana Ivanović.

I to właśnie w jej ślady może iść Ljuboja. Problem w tym, że dziewczynka gra obecnie we Francji. Dodatkowo posiada też podwójne obywatelstwo. Nie wiadomo więc, czy zdecyduje się grać w barwach Serbii.

Minie jeszcze wiele lat, zanim kibice zobaczą ją w turniejach rangi WTA. Jak na razie mogą emocjonować się pojedynkami innych wielkich tenisistek, jak wspomniana Iga Świątek. Już w nocy z poniedziałku na wtorek rozegra kolejne spotkanie w Miami. Jej rywalką będzie Jekatierina Aleksandrowa, która pokonała 6:4, 3:6, 6:3 Anastasiję Pawluczenkową. Będzie to piąte starcie tych tenisistek. Trzykrotnie triumfowała Polka. Początek meczu nie przed godziną 1:30 czasu polskiego.