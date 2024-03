Wielkie zamieszanie wokół Djokovicia. Modelka ujawniła szokującą ofertę

Novak Djoković (1. ATP) jest znany z tego, że lubi wyrażać własną opinię. Jedni go uwielbiają, a drudzy wręcz przeciwnie. Zdaniem Miodraga Bovozicia może to wynikać z tego, że Djoković jest sobą. - To przeszkadza wielu ludziom, ponieważ na tym świecie ci, którzy liżą tyłek, są najbardziej doceniani - stwierdził w zeszłym roku w rozmowie z rosyjskim dziennikiem "Sport-Express".

Od 2014 roku Djoković jest w związku małżeńskim z Jeleną. Para pobrała się w Czarnogórze. Małżeństwo doczekało się dzieci: Tary i Stefana. Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Djokovicia. Serbski tenisistka niejednokrotnie o tym mówił. - Miło jest widzieć mojego syna [Stefana - przyp. red.], który jest na trybunach i ciągle się uśmiecha. Dziękuję za wasze wsparcie. Kocham was. Każdego z was mocno przytulę - powiedział 36-latek na korcie centralnym po zeszłorocznym przegranym finale Wimbledonu z Carlosem Alcarazem 6:1, 6:7(6), 1:6, 6:3, 4:6.

Serbska modelka podzieliła się szokującą propozycją

Kilka lat temu serbska modelka Natalija Scekić ujawniła, że ktoś chciał rozbić jego małżeństwo. Kobieta zdradziła, że mężczyzna zaproponował jej wysokie wynagrodzenie oraz wymarzony wyjazd na wakacje, w zamian za uwiedzenie Djokovicia, nakłonienie go do współżycia. Co więcej, modelka z Belgradu miała wszystko nagrać. Scekić w wywiadzie dla serbskiego "Blic" ujawniła szokującą wiadomość, którą otrzymała od mężczyzny.

- Skontaktował się ze mną pewien mężczyzna. Znałam go już wcześniej i uważałam go za porządnego mężczyznę. Gdy zaprosił mnie na randkę, pomyślałam, że chodzi o sprawy biznesowe. Jednak gdy rozmawialiśmy, zorientowałam się, że to spotkanie nie ma nic wspólnego ze mną - rozpoczęła.

- Jak powiedział mi, że mam uwieść Djokovicia, to myślałam, że to ukryta kamera. Miałam dostać za to 60 tysięcy euro i darmowe wakacje, gdziekolwiek bym chciała. Zaczęłam się śmiać i czekałam aż powie, że to żart. Ciągle miał jednak poważną minę. Poczułam się urażona i upokorzona - dodała Scekić.

Ostatecznie, kobieta nie przystała na kuszącą propozycję. Natalija Scekić cieszy się sporą popularnością w sieci. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 29,8 tysięcy użytkowników.