Rok 2022 był świetny w wykonaniu Igi Świątek. W pierwszej części 2022 roku Polka wygrała aż 37 meczów z rzędu. Na pewno ma dobre wspomnienia z rywalizacji na turniejach "Sunshine Double", czyli podczas zmagań w Indian Wells i Miami. Najlepsza rakieta świata wygrała oba te turnieje. Wtedy w finale w Indian Wells pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:4, 6:1, a w Miami Naomi Osakę 6:4, 6:0.

W tym roku Świątek (1. WTA) spisuje się znakomicie w tych zmaganiach. Kilka dni temu raszynianka w finale turnieju WTA 1000 w Indian Wells bez najmniejszych problemów ograła Greczynkę Marię Sakkari (9. WTA) 6:4, 6:0. Liderka światowego rankingu zgarnęła więc 19. turniejowe zwycięstwo w karierze i zachowała szansę na powtórzenie sukcesu z 2022 roku, czyli triumfie w tzw. Sunshine Double.

Po turnieju w Indian Wells Iga Świątek przeniosła się do Miami, gdzie rozpoczęła rywalizację w turnieju rangi WTA 1000. Polka pokonała w dwóch setach na starcie zmagań Włoszkę Camilę Giorgi (108. WTA) 6:1, 6:2. Mecz trwał zaledwie godzinę i osiem minut. W III rundzie po zaciętym i niemal trzygodzinnym meczu zwyciężyła Czeszkę Lindę Noskovą (31. WTA) i awansowała do IV rundy. "Iga ponownie zemściła się na Lindzie. (...) Wygląda jak pierwszoplanowa zawodniczka" - opisywał triumf Polki nad Czeszką (1. WTA) profil The Tennis Letter.

Iga Świątek wykręca niesamowite statystyki na turniejach Sunshine Double

Zwycięstwo z Czeszką to nie jedyny powód do zadowolenia dla Igi. Portal OptaAce przedstawił na portalu X interesującą statystykę dotyczącą występów Polki w Miami i Indian Wells. Zakomunikował, że Świątek została jedyną zawodniczą w historii, której łączny procent zwycięstw w tych turniejach wynosi 90 lub więcej. Pod uwagę wzięto tylko zawodniczki, które rozegrały co najmniej 20 meczów.

W IV rundzie turnieju WTA 1000 w Miami Świątek zmierzy się z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (16. WTA). To spotkanie odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek 26 mara. Mecz zaplanowano na godzinę 1:30 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.