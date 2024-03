Uwaga kibice! Hubert Hurkacz - Sebastian Korda. Kiedy mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz na turnieju WTA 1000 w Miami rozegrał do tej pory tylko jeden mecz, podczas którego ograł Aleksandra Szewczenko w dwie godziny. Teraz najlepszy polski tenisista przygotowuje się do spotkania trzeciej rundy z Sebastianem Kordą, a kibice mają powody do zadowolenia. Kiedy następny mecz Hurkacza? O której gra dziś Hurkacz? Transmisja, stream online, wyniki.

3 Fot. REUTERS/Amr Alfiky Otwórz galerię Na Gazeta.pl