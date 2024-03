Znamy potencjalną rywalkę Igi Świątek w Miami! To będzie wyzwanie

Iga Świątek walczy o wygranie drugiego, prestiżowego turnieju z rzędu. Po triumfie w Indian Wells i pokonaniu w finale Marii Sakkari (Grecja, 9. WTA) 6:4, 6:0, najlepsza tenisistka świata chce też zwyciężyć w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Miami. Polka świetnie rozpoczęła imprezę, w której triumfowała w 2022 roku, bo pewnie pokonała w godzinę i osiem minut Włoszkę Camilę Giorgi (108. WTA) 6:1, 6:1.

Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w 1/8 finału w Miami

Iga Świątek w walce o 1/8 finału zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (31. WTA). Mecz ten zaplanowany jest na noc z niedzieli na poniedziałek o godzinie 00:00 czasu polskiego.

Obie zawodniczki poznały już ewentualną rywalkę w 1/8 finału. Wyłonił ją niedzielny pojedynek dwóch Rosjanek - Anastasija Pawluczenkowa (22. WTA) - Jekatierina Aleksandrowa (16. WTA).

Pierwszy set był bardzo wyrównany do stanu 4:4. Do tego momentu żadna z tenisistek nie przegrała swojego gema serwisowego. Wówczas serwowała Pawluczenkowa i miała chwilę słabości. Została przełamana, a po chwili Aleksandrowa wygrała swoje podanie do 15 i seta 6:5. Aleksandrowa zwyciężyła w nim z 11 z ostatnich 13 akcji.

W drugiej partii obraz gry całkowicie się zmienił, bo Pawluczenkowa dominowała. Dwa razy przełamała rywalkę i wygrywała już 5:0! Potem co prawda przegrała trzy gemy z rzędu, ale po chwili zwyciężyła w secie 6:3.

O losach spotkania zadecydowała trzecia partia. Już pierwszy gem zwiastował, że mogą w niej być wielkie emocje, bo trwał aż osiemnaście minut! Pawluczenkowa nie wykorzystała aż pięciu szans na przełamanie. Kluczowy dla losów meczu był fragment przy stanie 2:2. Od tego momentu Aleksandrowa wygrała trzy gemy z rzędu, w których straciła zaledwie jeden punkt! Ostatecznie to ona cieszyła się ze zwycięstwa 6:4, 3:6, 6:3. Pojedynek trwał dwie godziny, sześć minut.

Świątek z Aleksandrową grała już cztery razy. Ostatni raz - całkiem niedawno, bo 14 lutego tego roku w Dausze. Wtedy Polka wygrała 6:1, 6:4. Wcześniej Świątek pokonała Rosjankę rok temu w Madrycie 6:4, 6:7, 6:3 i dwa lata temu w Ostrawie 7:6, 2:6, 6:4. Jedyne zwycięstwo Aleksandrowej było w 2021 roku w Melbourne Gippsland Trophy) 6:4, 6:2.

Mecz Świątek - Noskova będzie można śledzić w relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Transmisja w Canal+Sport.