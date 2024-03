Halep w końcu z siebie to wyrzuciła. "To była katastrofa"

568 - tyle dni czekała Simona Halep, była liderka światowego rankingu na powrót do gry. Rumunka po raz ostatni pojawiła się na korcie podczas I rundy US Open 2022, kiedy sensacyjnie przegrała z Ukrainką Darią Snigur (132. WTA). Niedługo później Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zastosowała wobec niej tymczasowe zawieszenie w związku z oskarżeniami o doping, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat, a więc niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Zwyciężczyni French Open 2018 i Wimbledonu 2019 została również oskarżona o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, a finalnie we wrześniu ITIA zawiesiła ją do 2026 roku.

Simona Halep zdradziła co było najtrudniejsze podczas zawieszenia

Na początku marca tego roku CAS zadecydował o skróceniu czteroletniej dyskwalifikacji do zaledwie dziewięciu miesięcy.

- Rozmawiałam z moimi prawnikami i po prostu się uśmiechałam. Powiedziałam im: "Chłopaki, decyzja jest słuszna". Po rozmowie z nimi popłakałam się. Byłam taka szczęśliwa, że prawda wyszła na jaw i decyzja była sprawiedliwa. 18 miesięcy stresu dobiegło końca i mogłam grać w tenisa - powiedziała Halep w rozmowie z WTA Insider.

Zdradziła też wrażenia z przymusowej przerwy od gry.

- Najtrudniejsze było to, że nie mogłam pójść na mecz tenisowy i oglądać go w roli widza. To była katastrofa, ponieważ zostałam zawieszona, nie mogłam nawet być na trybunach. Najważniejsze było dla mnie, że ludzie wspierali mnie od pierwszego do ostatniego dnia zawieszenia. Widok, że rywalki mnie wspierają i wierzą, że jestem czysta, dodawało mi sił i pozytywnego myślenia do dalszej walki - dodała Rumunka.

Zdradziła też, że nigdy nie przestała kochać tenisa.

- Jedna osoba, dla mnie bardzo ważna, powiedziała mi, że nie powinnam nienawidzić tenisa, ponieważ tenis nie dał mi tego trudnego okresu. Myślałam o tym i powiedziałam sobie tak: "Tenis jest nadal moją pasją. Uwielbiam to robić i wrócę, gdy podejmą właściwą decyzję" - przyznała Halep.

Rumunka wróciła na kort w prestiżowym, silnie obsadzonym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Miami. 32-letnia tenisistka w pierwszej rundzie przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą (80. WTA) 6:1, 4:6, 3:6.

- To była świetna decyzja, aby przyjechać do Miami, poczuć energię, miłość ludzi i ponownie poczuć wolność. Nie mam planu na przyszłość. To dopiero pierwszy turniej, ale chcę grać jak najwięcej, aby odzyskać rytm. Nie jestem już taka młoda i muszę dobrze poradzić sobie z powrotem. Nie chcę przede wszystkim doznać kontuzji, bo jednak 18 miesięcy przerwy, to dużo - powiedziała Halep.

Halep po zakończeniu przygody w Miami, podjęła ważną decyzję i zakomunikowała, że związała się z nowym trenerem.