O której Iga Świątek gra następny mecz w Miami? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA ŻYWO, STREAM]

W Indian Wells Iga Świątek nie dała najmniejszych szans konkurencji i wszystkie rywalki pokonała w dwóch setach. W nocy z soboty na niedzielę również dała pokaz siły i w nieco ponad godzinę rozprawiła się z Włoszką Camilą Giorgi (6:1, 6:1). Eksperci byli zachwyceni polską tenisistką.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

WTA w Miami. Gdzie i kiedy obejrzeć kolejny mecz Igi Świątek?

W kolejnej rundzie polska tenisistka trafiła na Lindę Noskovą. Będzie to już ich trzeci mecz w tym roku. Czeszka była górą na Australian Open, gdzie zagrała wybitne spotkanie. Ostatecznie doszła do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, w którym górą była Dajana Jastremska. Świątek udało się zrewanżować na zawodach WTA w Indian Wells. Tam wygrała 6:4, 6:0. Teraz będzie miała okazję do poprawienia bilansu.

Grę w Stanach Zjednoczonych Noskova również rozpoczęła od turnieju w Indian Wells, gdzie przed odpadnięciem ze Świątek, dała radę wyeliminować... Camilę Giorgi, którą Polka dopiero co pokonała w Miami. Czeszka w pierwszym meczu w trwających rozgrywkach pokonała Mariję Timofiejewą 6:4, 6:4.

Iga Świątek - Linda Noskova. O której dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie Iga Świątek - Linda Noskova zostało zaplanowane na noc z niedzieli na poniedziałek o godzinie 00:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi kanał Canal+Sport. Mecz można też obejrzeć w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.