- Czekając, rozmawiałam z ludźmi i czytałam. To było długie oczekiwanie. Nie wiedziałam, kiedy jeść. Turniej ma nierealistyczny terminarz, więc to też wydawało mi się trochę dziwne - powiedziała po swoim meczu w drugiej rundzie turnieju w Miami Coco Gauff. Amerykanka pewnie ograła Nadię Podoroską 6:1, 6:2. Zawodniczki na swój mecz musiały czekać około sześciu godzin z powodu obfitych opadów deszczu.

Kolejna gwiazda skarży się na warunki w Miami. "Wejdź do szatni. To żart".

Niekorzystne warunki atmosferyczne stworzyły niespodziewane problemy organizatorom, ale nie tylko to budzi negatywne emocje wśród tenisistów. Na warunki na obiekcie skarżył się Casper Ruud. - W szatni nie ma ręczników ani zimnej wody. Jest tam tylko plastikowe krzesło do przebierania się. To żart. A wiesz, dlaczego tak jest? Ponieważ turniej jest zbyt tani, aby zapewnić zawodnikom dobre warunki. Przyjeżdżamy tu co roku, żeby zagrać przed dziesiątkami tysięcy fanów, a oni tak nas traktują - stwierdził ósmy tenisista świata w trakcie meczu, kierując swoje słowa do sędziego.

- Wejdź do tej szatni na pięć minut, gdzie jest tylko jedno plastikowe krzesło. Mogli przynajmniej zapewnić ręczniki lub zimną wodę, aby zagwarantować graczom wygodę. To nie twoja wina, mówię ci tylko, jak źle jest - podsumował Norweg. Należy zaznaczyć, że turniej w Miami charakteryzuje się bardzo wysoką wilgotnością, która generuje potliwość zawodników.

Casper Ruud na inauguracje zmagań na Florydzie pokonał Lukę van Assche (80. ATP), mimo że 19-letni Francuz sprawił mu sporo problemów. Norweg wygrał pierwszego seta po ciasnym tie-breaku 7:5, ale w drugim gładko przegrał 1:6. Udało mu się zrewanżować takim samym wynikiem w finałowym secie. Ósmy tenisista świata w trzeciej rundzie zmierzyć się z Alejandro Davidovichem Fokiną (28. ATP).