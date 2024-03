Była nr 1 wzdycha, by było jak dawniej. Zmora znów na jej drodze. "Chciałabym przestać"

Początek sezonu 2024 był powrotem do gry Naomi Osaki. Japonka pauzowała blisko półtora roku - najpierw zrobiła sobie przerwę z powodu problemów mentalnych, a potem zaszła w ciążę. Z nową siłą wróciła do cyklu WTA, lecz jej początek nie należał do zbyt udanych. W pierwszych czterech meczach odniosła tylko jedno zwycięstwo. Szybko żegnała się z Australian Open oraz Abu Dhabi.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

Naomi Osaka gra coraz lepiej. Teraz zmierzy się ze swoją zmorą. "Chcę już być rozstawiona"

Pierwszy przełom przyszedł w Dosze, gdzie dotarła do ćwierćfinału, w który przegrała z Karoliną Pliskovą po dwóch ciasnych tiebreakach - 6:7(6), 6:7(5). Nieźle zaprezentowała się także w Indian Wells, gdzie dotarła do trzeciej rundy. Teraz ten wynik powtórzyła także w Miami, ogrywając Elinę Switolinę 6:2, 7:6(5). Japonka w pierwszych dwóch meczach tylko raz straciła serwis i prezentuje się obiecująco. - Cieszę się, że udało mi się wygrać w dwóch setach. To był jeden z moich najlepszych meczów w tym roku, o ile nie najlepszy, ale chcę grać lepiej. Wiedziałam, że będę potrzebować wysokiego poziomu, aby móc z nią wygrać - przyznała po meczu.

W trzeciej rundzie w turnieju rozgrywanym na Florydzie Naomi Osaka zmierzy się z Caroline Garcią, z którą już dwukrotnie pojedynkowała się w tym roku. W Australian Open górą była Francuzka, ale Japonka zrewanżowała się w Dosze. - W tym momencie jesteśmy praktycznie przyjaciółkami. Widujemy się cały czas, to zabawne. Chcę już być rozstawiona, żeby móc przestać z nią grać - śmiała się była liderka światowego rankingu. - Ona jest niesamowitą zawodniczką. Każdy mecz, który zagram przeciwko niej, był bardzo wyrównany. Ciekawie będzie spotkać się na tych kortach, bo naprawdę je lubię - przyznała pewna siebie Naomi Osaka.

To spotkanie odbędzie się w niedzielę około godz. 20:00 polskiego czasu, a lepsza z pary Naomi Osaka - Caroline Garcia zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Coco Gauff - Oceane Dodin. Szykuje nam się kolejny hit.