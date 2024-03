W piątek turniejowa "trójka" Coco Gauff miała zmierzyć się z kwalifikantką Nadią Podoroską (78. WTA) w meczu otwarcia na korcie centralnym w Miami w ramach drugiej rundy turnieju WTA 1000. Już prognozy pogody wskazywały, że program rywalizacji tego dni będzie trudny do zrealizowania. Organizatorzy liczyli jednak na okno pogodowe, które pozwoli rozegrać kilka spotkań.

Coco Gauff uderza w organizatorów turnieju. "Nie wiedziałam, kiedy jeść"

Zawodniczki pojawiły się na korcie z sześciogodzinnym opóźnieniem. 20-letnia Amerykanka szybko uporała się z rywalką. Wygrała 6:1, 6:2 w niewiele ponad godzinę. - Pochodzę stąd, więc wiem, że w każdej chwili może spaść deszcz. Właśnie wtedy pomyślałam o pogodzie; że czas to zakończyć. Szczerze mówiąc, nie chciałam przychodzić tu jutro, gdy ma padać, i znowu czekać cały dzień na grę - przyznała po meczu trzecia rakieta świata.

- Przyjechałam według normalnego planu, mimo że wiedziałam, że będzie padać. Skróciłam rozgrzewkę przed treningiem, żeby mieć szansę na kilka uderzeń. Udało mi się poodbijać 15 minut około 9 rano. Nie wiem, czy to zrobiło różnicę, ponieważ grałyśmy dużo później - wyznała na konferencji prasowej Coco Gauff. - Czekając, rozmawiałam z ludźmi i czytałam. To było długie oczekiwanie. Nie wiedziałam, kiedy jeść. Turniej ma nierealistyczny terminarz, więc to też wydawało mi się trochę dziwne - podsumowała.

W trzeciej rundzie amerykańska gwiazda zagra ze "szczęśliwą przegraną" Ocean Dodin (84. WTA). Francuzka w turnieju głównym znalazła się dzięki wycofaniu się Marty Kostjuk, dzięki czemu grę zaczęła od drugiej rundy. W niej pokonała Arantxę Rus (57. WTA) 6:4, 3:6m 6:3.