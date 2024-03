Genialne wyniki Igi Świątek. Już dołączyła do legend. Brawo

Dopiero co Iga Świątek triumfowała w Indian Wells, a już rozpoczęła walkę o kolejny, 20. tytuł w karierze. W sobotę rozegrała pierwszy mecz w WTA 1000 w Miami. W II rundzie zmierzyła się z Camilą Giorgi i niemal zmiotła ją z kortu. Dość powiedzieć, że oddała jej zaledwie dwa gemy, triumfując 6:1, 6:1. "Była jak ściana, odbijała wszystko", "Pięknie Pani ogarnęła temat", "To było złoto" - zachwycali się eksperci. Jak się okazuje, dzięki zwycięstwu Polka nie tylko awansowała do III rundy, ale i przeszła do historii tenisa, śrubując kolejne statystyki.

Niesamowite statystyki Igi Świątek. Te liczby robią wrażenie

Jak podaje portal OptaAce na X (dawniej Twitter), wygrana z Włoszką była już 81. triumfem liderki rankingu rangi WTA 1000 na sto rozegranych.

To drugi najlepszy wynik od wprowadzenia tego formatu turniejów, a więc od 2009 roku. Lepszym bilansem zwycięstw w pierwszych 100 spotkaniach może pochwalić się jedynie Serena Williams. Amerykanka wygrała 87 meczów. "Iga punktem odniesienia" - pisali statystycy.

To jednak nie koniec. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna ze statystyk. Okazuje się, że Świątek nigdy nie przegrała meczu WTA 1000, kiedy to udało jej się wygrać pierwszy set. Tej znakomitej passy nie przerwała nawet Giorgi. To już 71. meczów. Co więcej, aż 67 z tych spotkań zakończyła w zaledwie dwóch setach. To oznacza, że tylko czterokrotnie rozegrała trzysetowe starcia, w których finalnie triumfowała.

W kolejnych spotkaniach Polka będzie mogła śrubować wspomniane rekordy. W III rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą. Będzie to czwarte spotkanie tych tenisistek w historii. Faworytką będzie Świątek, która wygrała dwa z wcześniejszych pojedynków.

Organizatorzy podali już plan gier na niedzielę. Mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą rozpocznie się nie przed godziną 19:00 lokalnego czasu, czyli około północy czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.