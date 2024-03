Wielki kryzys gwiazdy z TOP10 rankingu WTA. W tym roku wygrała tylko dwa mecze

Ons Jabeur to od lat czołowa tenisistka świata. W 2022 roku dotarła do finału Wimbledonu i US Open, w którym uległa Idze Świątek. Na londyńskiej trawie powtórzyła ten wynik rok później, była także w ćwierćfinale Roland Garros. Dobre wyniki i dwa tytuły - w Charleston i Ningbo - pozwoliły jej zakwalifikować się do kończącego sezon WTA Finals, w którym jednak szybko odpadła. Sezon zakończyła na szóstej lokacie.

Kryzys gwiazdy wciąż trwa. W tym roku wygrała tylko dwa mecze

w roku jednak gwiazda tenisa gra fatalnie. 29-letnia Tunezyjka szybko pożegnała się z Australian Open, przegrywając w bardzo słabym stylu w drugiej rundzie z Mirrą Andriejewą 0:6, 2:6. Ons Jabeur walczyła wówczas z problemami zdrowotnymi. Głównie dokuczał jej uraz kolana, ale zdecydowała się na udział w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Abu Dhabi i Dosze wygrała jeden mecz, który był zresztą jej ostatnim zwycięstwem.

Ons Jabeur ma za sobą inauguracje imprezy WTA 1000 w Miami, podczas której ból w prawym kolanie ponownie dał o sobie znać. Tunezyjka poprosiła o przerwę medyczną w pierwszym secie, który uciekł jej bardzo szybko. Elina Awanesian potrzebowała raptem 31 minut, aby zapisać partię na swoim koncie 6:1. Światowa "szóstka" przebudziła się w drugim secie. Wciąż miała problemy z serwisem, ale lepiej returnowała, dzięki czemu to ona zanotowała o jedno przełamanie więcej i doprowadziła do trzeciej partii. W niej Rosjanka szybko uciekła na 4:1 z podwójnym breakiem i nawet chwilowy zryw Ons Jabeur nie pozwolił jej uniknąć czwartej porażki z rzędu. Elina Awanesian wygrała 6:1, 4:6, 6:3, co pozwoliło jej na awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Miami, gdzie zmierzy się z Danielle Collins.

Sytuacja Ons Jabeur robi się coraz trudniejsza. Światowa "szóstka" notuje w tym sezonie bilans dwóch zwycięstw i pięciu porażek, a problemy zdrowotne, zwłaszcza z prawym kolanem, nie dają jej nawet szansy na poprawę dyspozycji. W rankingu WTA Race Tunezyjka znajduje się dopiero na 81. miejscu.