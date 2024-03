Wiadomo, kiedy kolejny mecz Igi Świątek. Złe wieści dla kibiców

Na razie w Stanach Zjednoczonych Idze Świątek idzie doskonale. Najpierw wygrała turniej WTA w Indian Wells, gdzie nie przegrała nawet jednego seta - w finale rozprawiła się z Marią Sakkari 6:4, 6:0 - a teraz rozpoczęła już zawody w Miami, w których jej kibice będą liczyć na powtórzenie tego sukcesu.

Wiemy, o której godzinie będzie mecz Iga Świątek - Linda Noskova. Organizatorzy podali plan gier

I choć na pierwszy mecz w Miami jej fani musieli trochę poczekać, bo pogoda uniemożliwiła rozegranie spotkania z Camilą Giorgi w piątek, to ostatecznie nie mogą być zawiedzeni. Iga Świątek nie miała żadnych problemów z Włoszką, która w pierwszej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch. Tak naprawdę nie było w tym spotkaniu momentu, w którym można by było pomyśleć, że Polka może przegrać. Ostatecznie wygrała 6:1, 6:1.

Iga Świątek już przed meczem z Giorgi wiedziała, że jej rywalką w kolejnej rundzie będzie Linda Noskova. Czeszka pokonała Mariję Timofiejhewą 6:4. 6:4. To będzie ich czwarty mecz w karierze, ale już trzeci w tym roku, co polska tenisistka skomentowała w rozmowie z Canal+. - Nie ma to znaczenia, że zagramy ze sobą po raz trzeci, ale mogliby losować te drabinki inaczej, żeby było trochę urozmaicenia - zażartowała.

Tegoroczny bilans? Niespodziewana porażka na Australian Open, gdzie Czeszka wygrała 3:6., 6:3, 6:4 i udany rewanż na turnieju w Indian Wells, gdzie Świątek zwyciężyła w dwóch setach 6:4, 6:0.

Organizatorzy podali już plan gier na niedzielę. Mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą rozpocznie się nie przed godziną 19:00 lokalnego czasu, czyli około północy czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przed tym spotkaniem odbędą się starcia Coco Gauff z Oceane Dodin, Fabiana Morozsana z Holgerem Rune i Tallona Griekspoora z Jannikiem Sinnerem.