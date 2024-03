Hurkacz w III rundzie w Miami. Kosmiczne statystyki, ale o zwycięstwo nie było łatwo

Hubert Hurkacz wziął przykład z Igi Świątek i awansował do III rundy w Miami, choć o zwycięstwo nie było łatwo. Już od początku jego mecz z Aleksandrem Szewczenko był bardzo zacięty, ale to Polak wykazywał nieco większą inicjatywę. Wygrał pierwszego seta, a w drugim doprowadził do tie-breaka, notując aż 15 asów! Tam dość niespodziewanie pokazał niemoc i o losach spotkania zadecydowała trzecia partia. W niej 27-latek postawił kropkę nad "i".

