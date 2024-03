Oto potencjalna rywalka Świątek w Miami! Doskonale się znają

Iga Świątek poznała potencjalną przeciwniczkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami. Wyłoniło ją spotkanie pomiędzy Lindą Noskovą a Mariją Timofiejewą. W całym meczu były tylko dwa przełamania, oba na korzyść jednej z tenisistek, która niespecjalnie natrudziła się przed ewentualnym spotkaniem z Polką. Jeśli do niego dojdzie, będzie to już kolejny taki przypadek w tym sezonie. I nie była to jednostronna rywalizacja.

3 Fot. REUTERS/Amr Alfiky Otwórz galerię Na Gazeta.pl