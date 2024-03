Rewolucja w tenisie? Gwiazdy żądają zmian. Chodzi o doping

Wydarzeniem rozpoczętego kilka dni temu turnieju w Miami był powrót na kort Simony Halep. Była liderka rankingu WTA, dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa wróciła do rywalizacji po prawie 600 dniach przerwy. Była zawieszona po pozytywnych wynikach testów antydopingowych. Trybunał Arbitrażowy ds Sportu w Lozannie (CAS) ostatecznie skrócił jej karę z czterech lat do dziewięciu miesięcy.

Halep zagrała, bo otrzymała przywilej od organizatorów

Simona Halep na Florydzie przegrała w pierwszej rundzie z Paulą Badosą po obiecującym spotkaniu w jej wykonaniu. Ciężko bowiem odzyskać formę turniejową po tak długim czasie, ale widać było "przebłyski" dawnych możliwości. Rumunka nastawia się na "długi marsz" by odbudować dyspozycję. Ma na to szansę jako 32-letnia tenisistka. Gdyby kara czterech lat zawieszenia została podtrzymana, zapewne zakończyłaby karierę.

Halep zagrała w Miami dzięki "dzikiej karcie", jaką otrzymała organizatorów imprezy rangi WTA 1000. To zasługa jej sukcesów, jakie osiągała w poprzednich latach. Anonimowy zawodnik bez osiągnięć nie ma szans na podobny przywilej gdy wraca do startów po historii dopingowej.

Agencja Reuters informuje, że w związku z głośną sprawą Rumunki Organizacja Kobiecego Tenisa (WTA) rozważa zmiany w przepisach. Pomysł polega na tym, by tenisistki, które zostały oczyszczone z zarzutów dotyczących świadomego stosowania dopingu, mogły po powrocie do rywalizacji korzystać ze "specjalnego rankingu".

Dziś sytuacja wygląda następująco: Halep musi liczyć na "dzikie karty", by załapać się do największych turniejów. Bez nich musiałaby przebijać się od imprez najniższej rangi. To dlatego, że minęło tyle czasu od jej ostatnich występów, że straciła już wszystkie punkty rankingowe. Z punktu widzenia zestawienia WTA zaczyna więc "od zera".

Rumunka udowodniła przed CAS, że stosowała zanieczyszczone suplementy i w ten sposób uzyskała pozytywny wynik antydopingowy. W organizmie Halep wykryto obecność roxadustatu – zakazanego leku stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek.

Mniej znane mają większy problem

Halep musi obecnie polegać na podobnych przywilejach, jakie otrzymała od władz imprezy w Miami. Większy problem spotyka zawodniczki, które podobnie jak Rumunka zostały oczyszczone z zarzutów świadomego dopingu, a jednak są dużo mniej znane, utytułowane i nie mogą liczyć na "dzikie karty". Taki przypadek spotyka obecnie Brytyjkę Tarę Moore. Dwa lata temu w rankingu deblowym była nawet 77. na świecie. Dziś musi zaczynać "od zera" jako dopuszczona do rywalizacji po oskarżeniach dopingowych.

31-letnia Moore przekazała w social mediach, że może być jej trudniej niż Halep odbudować karierę po oczyszczeniu z zarzutów. - Wspaniale, że Simona Halep jest w stanie tak szybko stanąć na nogi. Szkoda, że nie dotyczy to mnie i innych tenisistek, które nie zajmują tak wysokiej pozycji w światowym tenisie - powiedziała Moore.

I dodała: "WTA potrzebuje zasad, w myśl których taka zawodniczka może przynajmniej korzystać ze "specjalnego rankingu". Brytyjka wykazała przed CAS, że źródłem jej pozytywnego testu było skażone mięso.

Tara Moore przyznała także, że założyła zbiórkę i prosi fanów o wsparcie. - Dla tych z was, którzy nie wiedzą, tenis jest niesamowicie drogim sportem. Sam trener może kosztować 3–5 tys. dolarów tygodniowo, nie mówiąc już o dobrym specjaliście od przygotowania fizycznego, który pomoże ci w ciężkich treningach. Dlatego każdy rodzaj wsparcia będzie przydatny! Każdy grosz zostanie przeznaczony na moje szkolenie i wydatki, takie jak jedzenie czy podróże - dodała.

Będzie nowy przepis?

Agencja Reuters zapytała biuro prasowe WTA, czy rozważa pomysł "specjalnego rankingu". - Rozpoczęliśmy proces analizy takiego rozwiązania, bo uważamy, że należy to rozważyć - przekazał rzecznik Organizacji Kobiecego Tenisa.

Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA) założone kilka lat temu przez Novaka Djokovicia popiera pomysł zmian. - Utraconego czasu nigdy nie da się w pełni odzyskać. Popieramy jednak pomysł wsparcia tenisistów oczyszczonych ze świadomego dopingu, wzywaliśmy władze tenisa do wprowadzenia podobnych przepisów - czytamy w komunikacie.

Pomysł wspierają także gwiazdy tenisa: legenda Billie Jean King, trenera i matka byłego lidera rankingu ATP Andy’ego Murraya, Judy Murray oraz były trener Simony Halep, Darren Cahill, obecnie szkoleniowiec mistrza tegorocznego Australian Open Jannika Sinnera.

Woźniacka ma wątpliwości

Zgodnie z obecnymi przepisami, "ranking chroniony" przysługuje jedynie tenisistkom w przypadku poważnych kontuzji, a ma być wprowadzony także dla zawodniczek, które zdecydowały się na urodzenie dziecka i wypadły z rozgrywek. Oznacza to, że dana tenisistka po powrocie do gry może korzystać z miejsca, jakie zajmowała wcześniej - dzięki temu może zakwalifikować się do konkretnych turniejów na podstawie pozycji rankingowej WTA, nie musi zaczynać "od zera", od najmniejszych imprez nawet poniżej poziomu WTA.

Rozwiązanie może jednak wywoływać kontrowersje. Zawodnicy, którzy nigdy doświadczyli pozytywnego wyniku testu antydopingowego, mają swoje wątpliwości. Publicznie wyraziła je m.in. była liderka rankingu WTA Karolina Woźniacka.

Dunka polskiego pochodzenia została zapytana w Miami o powrót Simony Halep. - W przeszłości otwarcie wypowiadałam się na temat dopingu. Myślę, że moje podejście jest nadal takie samo. Zawsze chciałam czystego sportu, sprawiedliwego dla wszystkich. Rozumiem, dlaczego władze turnieju chcą mieć na zawodach wielką gwiazdę, ale uważam, że nie należy przyznawać takimi tenisistom później "dzikich kart". Jeśli chcesz wrócić, powinieneś zacząć "od zera" - powiedziała Woźniacka.

I dodała: "Halep zmniejszono zawieszenie. To nie było uniewinnienie, a obniżenie kary. Tenis to sport, w którym są duże pieniądze, wielka rywalizacja. Chcę uczciwej walki."