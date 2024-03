Wow! Świątek w ekskluzywnym towarzystwie. Co za wyróżnienie

- Mam Datejust i uwielbiam go. Jest elegancki, dość mały i prosty, co jest idealne, ponieważ cenię sobie wygodę i prostotę w życiu codziennym. Noszę go prawie cały czas poza kortem - mówiła jakiś czas temu Świątek. To jednak niejedyny zegarek, który nosi Iga Świątek.

Zegarek Igi Świątek doczekał się przydomku. Wyróżnienie dla nielicznych

Branżowy portal Hodinkee zwrócił uwagę na to, że polska tenisistka wygrała turniej WTA w Indian Wells nosząc na ręce Rolexa 1908. Dziennikarz Danny Milton napisał: "Tradycyjnie widujemy ją z jej wiernym druhem - jak nieoficjalnie nazywamy Świątek Datejust - Rolexem Datejust z fioletową tarczą i diamentowymi cyframi rzymskimi".

I właśnie na ten zwrot - "Świątek Datejust" - zwrócił uwagę przedsiębiorca Jakub Roskosz, bloger modowy i ekspert w dziedzinie zegarków. Okazuje się, że tego rodzaju przydomek jest wielkim wyróżnieniem w tej branży.

"Ciekawostka. To, że Iga Świątek związana jest z Rolexem, wiadomo nie od dzisiaj, ale niedawno jej zegarek otrzymał nickname 'Datejust Świątek'. Co jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem. Bardzo mało osób doczekało się 'swojego Rolexa'. Wśród najbardziej kultowych jest James Cameron, Paul Newman, czy Steve Mcqueen. Stalowy Datejust z fioletową tarczą nosi nickname naszej tenisistki" - napisał w mediach społecznościowych.

Iga Świątek jako ambasadorka Rolexa w ramach współpracy często otrzymuje od producenta zegarki. Ten, z którym ją zauważono na wygranym turnieju w Indian Wells - Rolex 1908 - jest wart 23 200 euro, czyli około 100 000 złotych.

Teraz Iga Świątek szykuje się do turnieju w Miami. Jej mecz w drugiej rundzie, który powinien rozpocząć się w nocy z piątku na sobotę jest jednak poważnie zagrożony - wszystko przez fatalne warunki pogodowe.