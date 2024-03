Po blisko dwutygodniowej rywalizacji w Indian Wells, gdzie najlepsza okazała się Iga Świątek, tenisistki przeniosły się do Miami, aby walczyć w drugim turnieju w cyklu Sunshine Double. We wtorek odbyły się mecze pierwszej rundy. Po raz trzeci w swojej karierze na Florydzie wystąpiła Lucia Bronzetti (49. WTA), która na inauguracje zmierzyła się z kwalifikantką Taylor Townsend (72. WTA).

Afera w Miami. Zawodniczka zarzuca rywalce oszustwo. "Nie wiem, co jest gorsze"

Pierwszego seta wygrała wyżej notowana Włoszka - 6:3. Potem takim samym stosunkiem stan rywalizacji wyrównała Amerykanka. Doszło do finałowej partii, w której przewagę przełamania uzyskała Townsend. W ostatnim - dziesiątym gemie - doszło do kontrowersyjnej sytuacji, choć należałoby stwierdzić, że ogromny błąd popełnił sędzia. Bronzetti zagrała wysokiego loba. Piłka wyleciała poza kort, ale zanim spadła na ziemię, odbiła się od rakiety przeciwniczki, czego nie dostrzegł arbiter. Do dotknięcia piłki nie przyznała się także Townsend. Punkt został przyznany Amerykance, która chwilę później zapewniła sobie awans do następnej rundy.

To karygodne zachowanie rozwścieczyło Lucię Bronzetti, która później dała upust swoim emocjom w mediach społecznościowych. "Nie wiem, co jest gorsze… sędzia główny czy zawodnik, który temu zaprzeczył" - napisała na Instagramie włoska tenisistka, zamieszczając do wideo ironiczną emotikonę braw.

Taylor Townsend uzyskała zwycięstwo w kontrowersyjnych okolicznościach, ale kontynuuje swoją dobrą formę w Miami. W następnej rundzie pokonała 6:2, 6:2 Elise Mertens (28. WTA). Licząc kwalifikacje, to już jej czwarte zwycięstwo z rzędu. W 1/16 finału zmierzy się z Eleną Rybakiną (4. WTA).