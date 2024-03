Burza po decyzji Sabalenki. Legenda nie wytrzymała. "Z całym szacunkiem..."

We wtorkowy poranek światowe media obiegła tragiczna wieść. Poinformowano, że w Miami zmarł partner wiceliderki światowego rankingu Aryny Sabalenki (2. WTA) - Konstantin Kołcow. Nie podano oficjalnych przyczyn śmierci, ale w spekulacjach pojawia się kwestia samobójstwa.

Burza wokół Sabalenki. Legenda staje w jej obronie

Przed rozpoczęciem turnieju WTA 1000 w Miami najlepsze tenisistki świata nie uniknęły pytań o dramat Sabalenki. Dziennikarze prosili o komentarz m.in. Igę Świątek, Caroline Wozniacki, czy Paulę Badosę - jedną z najbliższych przyjaciółek Białorusinki.- Jeszcze się z nią nie widziałam, jednak kiedy się zobaczymy, na pewno złożę jej kondolencje - powiedziała Iga Świątek.

Kibice zastanawiali się, czy Białorusinka ostatecznie zagra na Florydzie. Głosy w tej sprawie są podzielone - niektórzy kibice uważają, że powinna się wycofać, a inni, że postępuje bardzo dobrze, przystępując do gry. Coco Gauff (3. WTA) stwierdziła, że tego typu dywagacje są nie na miejscu. - Uważam, że powinni przestać rozmyślać nad tym, czy zagra na turnieju w Miami, czy nie. To jest jej sprawa. Powinniśmy uszanować jej decyzję i zostawić ją w spokoju - powiedziała Amerykanka.

Teraz do dyskusji dołączył Jimmy Connors - jeden z najsłynniejszych amerykańskich tenisistów w historii. Ośmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych i lider światowego rankingu. Wypowiedział się w podobnym tonie do swojej rodaczki. - Z całym szacunkiem, są pewne rzeczy, na temat których ludzie powinni zachować swoje komentarze dla siebie. Chyba że naprawdę jesteś w jej skórze i wiesz, przez co przechodzi i jakie ma myśli, lepiej trzymać się z daleka - powiedział w podcaście Advantage. Jego słowa cytuje portal sportskeeda.com.

Przyznał, że jakakolwiek decyzja podjęta przez Sabalenkę spotkałaby się z dezaprobatą. - Byłaby krytykowana, gdyby się wycofała, albo będzie krytykowana, jeśli będzie kontynuować grę, bo tacy są ludzie - przyznał 72-latek.

Białorusinka w piątek ma rozpocząć zmagania w Miami. Jej rywalką będzia Paula Badosa (80. WTA). Nie wiadomo jednak, czy spotkanie zostanie rozegrane. Plany organizatorów krzyżuje pogoda.

- Trudno prognozować, kiedy - lub w ogóle czy - uda się rozpocząć piątkowe zmagania. Według przewidywanego scenariusza ma padać cały dzień. Od godziny 11 do 21 w Miami prawdopodobieństwo opadów wynosi od 78 proc. do aż 99 proc., więc organizatorzy będą musieli oczekiwać na tzw. okno pogodowe. Do tego dojdzie czas potrzebny na osuszenie kortów. Niestety złe prognozy są również na sobotę, choć wtedy ma padać trochę mniej - pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.