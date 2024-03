Hit opóźniony. Mecz Świątek zagrożony. Fatalne wieści z Miami

Po triumfie w Indian Wells Iga Świątek (1. WTA) wystąpi w turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie będzie po raz drugi w karierze będzie chciała zdobyć podwójne trofeum Sunshine Doubl - pierwszy raz osiągnęła to dwa lata temu. Dotychczas więcej niż raz dokonała tego jedynie Steffi Graf.

Niestety. Sprawdzają się fatalne prognozy z Miami. Mecz Świątek zagrożony

Liderka światowego rankingu otrzymała wolny los w pierwszej rundzie i w drugiej zmierzy się Camilą Giorgi (107. WTA). Spotkanie zaplanowano jako pierwsze w sesji wieczornej, co oznacza, że ma się odbyć nie przed północą z piątku na sobotę polskiego czasu. Od rana dochodziły do nas jednak fatalne prognozy pogody, które zwiastowały, że pojedynek z udziałem polskiej tenisistki jest zagrożony.

Niestety kiepski scenariusz spełnia się od samego rana w Miami. Od godz. 11:00 tamtejszego czasu - tj. 16:00 polskiego - miały rozpocząć się pierwsze mecze, w tym starcie Aryny Sabalenki z Paulą Badosą. Białorusinka, mimo życiowej tragedii, która spotkała ją w ostatnich dniach, postanowiła nie wycofywać się z turnieju. Obfite opady deszczu uniemożliwiły rozpoczęcie rywalizacji. "Coraz bardziej odnoszę wrażenie, źe Iga Światek nie zagra w piątek…" - napisał na Twitterze obecny w Miami dziennikarz Canal+Sport, Bartosz Ignacik, zamieszczając krótkie wideo z przemokniętym kortem centralnym. Żaden obiekt nie posiada tam zasuwanego dachu.

Trudno prognozować, kiedy - lub w ogóle czy - uda się rozpocząć piątkowe zmagania. Według przewidywanego scenariusza ma padać cały dzień. Od godziny 11 do 21 w Miami prawdopodobieństwo opadów wynosi od 78 proc. do aż 99 proc., więc organizatorzy będą musieli oczekiwać na tzw. okno pogodowe. Do tego dojdzie czas potrzebny na osuszenie kortów. Niestety złe prognozy są również na sobotę, choć wtedy ma padać trochę mniej.

AKTUALIZACJA:

Organizatorzy poinformowali, że mecze nie rozpoczną się przed godz. 18:00 polskiego czasu. W Miami wciąż pada.