Mecz Igi Świątek zagrożony. Z Miami płyną fatalne wieści!

Po triumfie w Indian Wells Iga Świątek (1. WTA) wystąpi w turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie będzie chciała skompletować drugie w karierze "Sunshine Double", czyli wygrać w jednym sezonie oba turnieje. Pierwszy raz ta sztuka udała się jej w 2022 roku, gdy została najmłodszą tenisistką w historii, ktora tego dokonała.

Analityczny profil OptaAce opublikował na Twitterze wyliczenia, według których Iga Świątek ma 18 proc. szans na turniejowe zwycięstwo w Miami. Polka jest pod tym względem faworytką. Kolejne są Jelena Rybakina (10 proc.), Coco Gauff (8 proc.), Aryna Sabalenka (7 proc.) i Jessica Pegula (5 proc.).

Fatalne prognozy pogody na początek weekendu w Miami. Mecz Igi Świątek zagrożony

Świątek otrzymała wolny los w pierwszej rundzie i w drugiej zmierzy się Camilą Giorgi (107. WTA). Spotkanie ma się odbyć w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Okazuje się jednak, że rozegranie meczu może być zagrożone przed fatalne prognozy pogody.

W Miami w tym samym czasie ma być około 23-24 stopni Celsjusza, ale o wiele gorszy prognozy dotyczą opadów deszczu. Od godziny 11 do 21 w Miami prawdopodobieństwo opadów wynosi od 78 proc. do aż 99 proc.! Wszystko więc wskazuje na to, że jeśli mecze będą rozgrywane, to będą regularnie przerywane z powodu deszczu. Podobnie ma być także w sobotę i unormowanie pogody ma nastąpić dopiero w niedzielę.

W ostatnich dniach w Miami tenisistom doskwierało także słońce. Do groźnej sytuacji doszło w meczu kwalifikacyjnym między Francuzami Arthurem Cazauxem oraz Haroldem Mayotem. Pierwszy z nich nagle upadł na ziemię i stracił przytomność. Prawdopodobną przyczyną był upał.

Mecz Igi Świątek z Camilą Giorgi odbędzie się nie przed północą z piątku na sobotę polskiego czasu. Będzie to pierwszy mecz sesji wieczornej w Miami. To będzie trzecie starcie Polki z Włoszką na zawodowych kortach. W 2019 roku zdecydowanie lepsza była Camila Giorgi, która wygrała 6:2, 6:0 w Australian Open. Iga Świątek w Melbourne zrewanżowała się dwa lata później. Triumfowała 6:2, 6:4.