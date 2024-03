Na gwiazdę tenisa spadła lawina krytyki. "Piesek Sereny. Nie lubię tej kobiety"

- To nie jest skierowane bezpośrednio w kierunku Simony. Ale jeśli ktoś celowo oszukuje i uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego, to nie sądzę, aby powinna mu być przyznawana dzika karta. Jeśli chcesz wrócić, ponieważ popełniłaś błąd, to oczywiście masz takie prawo, ale powinnaś zacząć od zera - powiedziała Caroline Wozniacki, odnosząc się do powrotu Simony Halep w turnieju w Miami.

- Nie zrobiłam niczego złego. Nie oszukiwałam, nie brałam dopingu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to przeczytajmy decyzję CAS, w której jasno jest napisane, że był to zanieczyszczony suplement. Nie jestem oszustką - odpowiedziała Halep na słowa duńskiej tenisistki.

Kibice krytycznie oceniają słowa Caroline Wozniacki o Simonie Halep. "Sama żyje z dzikich kart"

Także fani krytycznie odnieśli się w mediach społecznościowych do cytowanych wyżej słów Caroline Wozniacki. "Ona zawsze narzeka. Piesek Sereny" - podsumował jeden z kibiców. Mógł w ten sposób nawiązać do tweeta Sereny Williams, która po pierwotnym wyroku ws. Halep napisała na Twitterze "8 to lepsza liczba". Z jednej strony mogło to dotyczyć kary, jaka jej zdaniem powinna spotkać Rumunkę, albo wracała do przegranego finału Wimbledonu z 2019 roku, w którym walczyła o swój ósmy tytuł w Londynie.

"Naprawdę nie lubię tej kobiety za każdym razem, gdy udziela wywiadu. Sama żyje z dzikich kart i teraz mówi o tym, kto je otrzymuje. Mam nadzieję, że pokaże nam, jak można wrócić do rywalizacji bez nich. Narzekaczka" - podkreślił inny z fanów.

"Kiedy ludzie zrozumieją, że zamierzone stosowanie dopingu a pozytywny wynik testu, to nie to samo? Potrzeba do tego odrobiny rozumu" - dodawał kolejny.

Simona Halep otrzymała od organizatorów turnieju w Miami dziką kartę i wróciła na kart po 585 dniach. W pierwszej rundzie stoczyła wyrównany mecz z Paulą Badosą, który ostatecznie przegrała 6:1, 4:6, 3:6. Był to jednak obiecujący występ Halep w kontekście kolejnych turniejów.