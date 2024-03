Jest rekacja Sabalenki na wpis byłej żony Kołcowa

Aryna Sabalenka przeżyła wielką tragedią, gdyż w wieku 42 lat w nieznanych okolicznościach zmarł jej partner Konstantin Kołcow. Media spekulują, że mogło dojść do samobójstwa, co wykluczyła jednak była żona mężczyzny. - Wszystko może uderzyć do głowy, ale nie było oznak tragedii - oznajmiła w środę. Następnego dnia zamieściła wpis na Instagramie, w którym podała, gdzie odbędzie się pogrzeb. Błyskawicznie zareagowała na to Sabalenka.

