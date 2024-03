Ekspert odpalił bombę ws. Świątek. Wypalił bez wahania. "Szybki wylot"

W minionym tygodniu Iga Świątek sięgnęła po 19. tytuł rangi WTA w karierze i drugi w tym sezonie. W finale Indian Wells nie dała większych szans Marii Sakarri, pokonując ją 6:4, 6:0. "Wie, jak zabłysnąć na największych tenisowych scenach", "Tyrania Polki", "Zbyt silna dla rywalek" - zachwycały się media. Wielu ekspertów i kibiców uważa, że liderka rankingu WTA jest w stanie skompletować Sunshine Double, a więc wygrać zarówno na kalifornijskich, jak i florydzkich kortach. Na tych drugich pojawi się już w piątek. Jest jednak jedna osoba, która wieszczy rychłe pożegnanie 22-latki z nadchodzącym turniejem.

Dziennikarz zaskoczył ws. Świątek. Nie zdobędzie trofeum

To David Kane, a więc dziennikarz portalu tennis.com, który od wielu lat śledzi zmagania kobiecego tenisa. Jego obecny pracodawca poprosił kilku ekspertów o wytypowanie finalistek w Miami, a także czarnych koni, a więc zawodniczek, które zaskoczą na florydzkich kortach, jak i "szybkich wylotów", czyli tenisistek, które już na wczesnym etapie zakończą udział.

I zdaniem dziennikarza, Świątek znajdzie się w tej trzeciej kategorii. Uważa natomiast, że w finale zagrają Coco Gauff i Ludmiła Samsonowa i to pierwsza z pań uniesie trofeum.

Wytypował też czarnego konia. Postawił na powracającą po półtorarocznej przerwie Simonę Halep. Jednak już teraz wiemy, że ta prognoza się nie sprawdziła. Rumunka odpadła już w I rundzie, ulegając Pauli Badosie. Miejmy więc nadzieję, że i typ z Polką nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Opinia Kane'a była dość zaskakująca. Tym bardziej że nikt inny nie odważył się na taki ruch. Praktycznie wszyscy jednomyślnie uznali, że to Świątek zagra w finale i zgarnie 20. tytuł w karierze. W decydującym o trofeum starciu liderki rankingu WTA nie widzi tylko Kane i Jon Levey. Zdaniem drugiego z dziennikarzy tytuł przypadnie Jelenie Rybakinie, która pokona Coco Gauff.

Świątek rozpoczyna walkę o Double Sunshine

Oczywiście to jedynie typy, a o tym, kto zdobędzie trofeum, zadecydują same zawodniczki. Już w piątek do gry wkroczy właśnie Świątek. Na start zmierzy się z Camilą Giorgi. Nie ulega wątpliwości, że to nasza zawodniczka będzie faworytką. Panie spotkają się po raz trzeci w karierze. Poprzednie dwa mecze kończyły się zwycięstwem zarówno Polki, jak i Włoszki.

W sukces Świątek wierzy m.in. Andy Roddick. - Iga dominuje teraz w kobiecym tenisie, jak kiedyś Mike Tyson w świecie boksu. Wymierza uderzenia prosto w twarz i dobrze się to ogląda - mówił w jednym z wywiadów. Wtórowała mu Monica Puig. - Sposób, w jaki uderza piłkę, porusza się na korcie. Mentalnie jest naprawdę mocna. Widzimy ją w momentach, w których ma wahania na korcie i nagle wraca do swojej gry i kończy robotę. Na pewno doda swojego nazwisko do grona najlepszych w historii, jeśli będzie dalej tak grała, gdyż to, co robi, jest niesamowite - podkreślała.