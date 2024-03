Świątek dostała niewygodne pytanie. Jej reakcja mówi wszystko

Już w piątek 22 marca Iga Świątek (1. WTA) rozpocznie zmagania w turnieju WTA 1000 w Miami. Jej rywalką będzie Włoszka Camila Giorgi (106. WTA). Raszynianka marzy o powtórzeniu rezultatu z 2022 roku. Wówczas wygrała cały turniej pokonując w finale Naomi Osakę (229. WTA).

Świątek wprost o igrzyskach. Króciutko

Liderka światowego rankingu poza turniejami z cyklu WTA 1000 liczy na udane występy w zmaganiach wielkoszlemowych, ale i nadchodzących igrzyskach olimpijskich. To właśnie ta impreza jawi się jako tenisowe wydarzenie roku.

Po sukcesach i zwycięstwach we French Open (2020, 2022, 2023) i US Open (2022) kibice mają nadzieję na to, że wkrótce na szyi 22-latki zawiśnie także medal olimpijski. Świątek jest olimpijką z Tokio, ale swojego debiutu na imprezie czterolecia nie będzie wspominać z sentymentem. W 2021 roku po pokonaniu Mony Barthel (284. WTA) nie sprostała Pauli Badosie (80. WTA). Hiszpanka wyeliminowała ją już w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego.

Temat udziału w Igrzyskach Olimpijskich, których organizatorem będzie w tym roku Paryż, pojawił się podczas dnia medialnego przed Miami Open. Świątek krótko odniosła się do tej imprezy. - Nie skupiam się na tym, że są one na różnych nawierzchniach i na różnych kontynentach. Na wszystko patrzę krok po kroku. Nie mam żadnych oczekiwań, bo wiem, jak trudny jest ten turniej i jak trudno jest sobie w nim czasami poradzić. Wiem, że będzie dużo presji, bo oczywiście to korty Rolanda Garrosa. Szczerze mówiąc byłam w Tokio i przeszłam przez całą tę olimpijską atmosferę. Mimo że to był czas pandemii, czułam ją. Mam tylko nadzieję, że poradzę sobie lepiej. Chociaż myślę, że nie ma sensu teraz o tym mówić, bo do Igrzysk Olimpijskich jeszcze długa droga - powiedziała cytowana przez portal www.puntodebreak.com.

Turniej olimpijski w Paryżu rozgrywany będzie na ukochanych przez Świątek kortach Rolanda Garrosa. W swoim dorobku ma aż trzy wielkoszlemowe triumfy podczas French Open. Zapewne będzie uznawana za jedną z największych faworytek do zwycięstwa podczas IO.

Poprzednie igrzyska udowodniły jednak, że najlepszym tenisistkom wcale nie jest łatwo o zwycięstwo. W Tokio po złoto sięgnęła Belinda Bencić (59. WTA), która w finale pokonała Marketę Vondrousovą (8. WTA). Brąz zdobyła wówczas Elina Switolina (17. WTA).

Igrzyska olimpijskie nigdy nie były także ulubioną imprezą Agnieszki Radwańskiej. W 2012 i 2016 roku nie udawało jej się przebrnąć pierwszej rundy, chociaż w Londynie startowała jako wiceliderka światowego rankingu. W 2008 roku zdołała zaś przejść tylko jedną rywalkę.