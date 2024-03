Znamy rywalkę Igi Świątek w Miami. Niestety. Fatalne wieści

Dla zwyciężczyni spotkania Magdalena Fręch (47. WTA) - Camila Giorgi (107. WTA) była spora nagroda. W drugiej rundzie czekała bowiem najlepsza tenisistka świata, liderka rankingu WTA - Iga Świątek.

Nie będzie meczu Iga Świątek - Magdalena Fręch

To Camila Giorgi błyskawicznie, bo już w trzecim gemie wywalczyła przełamanie. Zasłużenie, bo to ona wyglądała lepiej na korcie. Grała bardziej agresywnie, miała więcej winnerów, ryzykownych zagrań, to ona częściej przejmowała inicjatywę w wymianach. Polka nie popełniała wielu błędów, ale grała zbyt krótko i dawała szansę rywalce na kończące uderzenia.

Pierwsze cztery gemy meczu trwały aż 26 minut. Niestety Polka przegrała jednego z ważniejszych gemów - czwartego, w którym zawodniczki walczyły aż osiemnaście minut. Było w nim aż sześć równowag, a Fręch miała trzy szanse na przełamanie. Nie potrafiła jednak wykorzystać żadnej. Cały czas bowiem brakowało jej winnerów, a rywalka coraz częściej kończyła akcję drajwami forhendowymi przy siatce.

Niestety dla Polki niewykorzystana szansa zadecydowana o losach tego seta, bo potem nie potrafiła przełamać rywalki. Włoszka w trzech kolejnych swoich gemach serwisowych przegrała tylko trzy punkty i wygrała pierwszego seta 6:4. Giorgi miała aż 86 proc. skuteczność (18/21) wygranych punktów po pierwszym serwisie (Polka 71 proc.). Miała też w końcówce tej partii, a na początku drugiej - serię aż dziewięciu z rzędu punktów wygranych przy swoim podaniu. Fręch nie pomógł fakt, że miała dużo lepszą skuteczność punktów po drugim serwisie (69-44 proc.).

W drugim secie sytuacja się powtórzyła. Znów kluczowy był trzeci gem. Znów to właśnie wtedy Giorgi zdobyła przełamanie i po raz kolejny po gemie zdobytym na przewagi. W dodatku w piątym gemie Polka znów straciła swój serwis (znów na przewagi) i przegrywała 1:4.

- Martwi mnie trochę mowa ciała Magdy. Wygląda na trochę zrezygnowaną, jakby uważała, że może tylko liczyć, że Giorgi tylko przestanie trafiać i tak jakby nie wiedziała, jak się może przeciwstawić zagraniom rywalki. Kilka uderzeń Włoszki na początku sprawiło, że Polka straciła wiarę w swoje możliwości - mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka, komentująca mecz w Canal+Sport.

Mecz Świątek - Giorgi odbędzie się w piątek.

I runda w Miami: