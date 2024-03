23 wygrane z rzędu i koniec. Polka zatrzymała tenisistkę, o której mówi cały świat!

Ostatnie dni są bardzo udane w polskim tenisie kobiet. Iga Świątek w niedzielę sięgnęła po triumf w Indian Wells, a teraz przygotowuje się do startu w Miami. Z kolei w środę znakomite wieści napłynęły z Cypru, gdzie rywalizuje obecnie Maja Chwalińska.

Maja Chwalińska ze wspaniałym zwycięstwem! Wielki powrót Polki

Na początku tygodnia w Larnace rozpoczął się turniej singlowy rangi ITF-W35. Maja Chwalińska (296. WTA) w pierwszej rundzie zmierzyła się z Luciją Ciric Bagarić (207. WTA). Chorwatka przystępowała do tego pojedynku z serią 23 wygranych z rzędu! W ostatnim czasie sporo się mówiło o niej w tenisowym świecie. Została nawet zawodniczką miesiąca ITF.

Spotkanie Chwalińskiej i Ciric Bagarić rozpoczęło się we wtorek, jednak po pierwszym secie, który zakończył się wygraną Bagarić 6:4, zostało przerwane. Powód? Opady deszczu.

W środę rano mecz został wznowiony. Przerwa bardzo dobrze wpłynęła na Chwalińską, która najpierw doprowadziła do remisu 1:1, a później wygrała trzeciego seta i zameldowała się w drugiej rundzie rywalizacji. W drugiej partii wydawało się jednak, że może być po sprawie - Bagarić miała bowiem wynik 4:1 i Polka musiała gonić. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 7:5, 6:4.

Polska zawodniczka w kolejnej rundzie turnieju zmierzy się z Włoszką Jennifer Ruggeri i będzie faworytką tego starcia. Chwalińska jest znacznie wyżej notowana w rankingu WTA - Włoszka plasuje się na 480. miejscu.

Maja Chwalińska w trwającym sezonie raz dotarła do finału turnieju ITF. Miało to miejsce w styczniu w Porto. W decydującym meczu przegrała jednak z Jessicą Bouzas Maneiro. Z kolei w turniejach WTA jej największym sukcesem jest druga runda Wimbledonu, do której dotarła w 2022 roku.