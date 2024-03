Roddick dostał pytanie o Świątek. Nie wahał się ani chwili. "Stary..." [WIDEO]

Andy Roddick nie raz zabierał głos w temacie Igi Świątek. Potrafił chwalić polską tenisistkę, ale też skrytykować, jeśli grała słabiej. Co zaś się tyczy pochwalnych słów, to w maju 2022 roku porównał Świątek do samego Mike'a Tysona. - Iga dominuje teraz w kobiecym tenisie, jak kiedyś Mike Tyson w świecie boksu. Ona wymierza uderzenia prosto w twarz i to jest fajne do oglądania - powiedział wtedy Amerykanin w rozmowie z "Tennis Channel".

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Wspaniałe słowa o Idze Świątek. "Doda swoje nazwisko do grona najlepszych w historii"

Przy okazji rozpoczętego w Miami turnieju został zapytany o to, kto ma większe szanse na skompletowanie tzw. "Sunshine Double" - Iga Świątek czy Carlos Alcaraz. Obydwoje wygrali zmagania w Indian Wells i są najwyżej rozstawieni w drabinkach turnieju w Miami.

- W tym momencie prawdopodobnie Iga. Nie wiem. Ona była bardziej przez wszystkich akceptowana na zasadzie, że wszyscy wiemy, jak dobra jest Iga. Jej kariera jest teraz trochę niedoceniana, prawda? Cztery wygrane turnieje wielkoszlemowe, osiem Mastersów (turniej WTA 1000 - przy. red.], 19 wygranych turniejów - wyliczał Roddick na antenie Tennis Channel.

- To rzadka era jak te Justin Henin, Marii Szarapowej, Lindsay Davenport czy Kim Clijsters. Ona jest w tym miejscu i ma 22 lata. To zła kobieta, stary. Ona potrafi grać - mówił były lider rankingu ATP i zwycięzca US Open z 2003 roku. Oczywiście określenie "zła" miało tu pozytywne nacechowanie. W ten sposób Roddick doceniał klasę i zaciętość polskiej tenisistki na korcie. Bardzo entuzjastycznie, śmiechem, zareagowali na te słowa pozostali obecni w studio.

"Ktoś to wreszcie powiedział. Jej kariera jest zdecydowanie niedoceniana!", "niektórzy z tenisowych ekspertów powinni tego posłuchać" - to wybrane komentarza, zgadzające się z opinią byłego amerykańskiego tenisisty.

Ze słowami Roddicka zgodziła się też złota medalistka z Rio, Monica Puig. - Sposób, w jaki uderza piłkę, porusza się na korcie. Mentalnie jest naprawdę mocna. Widzimy ją w momentach, w których ma wahania na korcie i nagle wraca do swojej gry i kończy robotę. Na pewno doda swojego nazwisko do grona najlepszych w historii, jeśli będzie dalej tak grała, gdyż to, co robi jest niesamowite - podkreślała Portorykanka, która w 2019 roku przegrała ze Świątek w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa 6:0, 3:6, 3:6.

Iga Świątek już raz w karierze sięgnął po "Sunshine Double" w 2022 roku, gdy wygrywała w Indian Wells i Miami. 22-latka ma wolny los w pierwszej rundzie zawodów na Florydzie, a w drugiej zmierzy się z lepszą z pary Magdalena Fręch (47. WTA) - Camila Giorgi (107. WTA).