Znamy godzinę meczu Fręch w Miami. Gdzie obejrzeć? [Transmisja na żywo]

Na niedawno zakończonym Indian Wells przygoda Magdaleny Fręch nie trwała zbyt długo. Polka pożegnała się z zawodami już w pierwszej rundzie po porażce 2:6, 4:6 z Lucią Bronzetti. Tenisistka szybko będzie miała okazję do rehabilitacji, ponieważ już wkrótce rozpocznie zmagania w turnieju WTA w Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Magdalena Fręch - Camila Giorgi. Kiedy mecz?

Jej pierwszą rywalką będzie Camila Giorgi. Włoszka nie zachwyca w ostatnim czasie. W sześciu ostatnich spotkaniach wygrała tylko raz. Jej największym sukcesem w karierze jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w 2018 roku. Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w pierwszej rundzie Wimbledonu w 2022 roku. Wówczas Polka nieoczekiwanie okazała się lepsza i wygrała 7:6, 6:1.

Starcie Fręch z Włoszką będzie bardzo ważne dla polskich kibiców tenisa. A to dlatego, że zwyciężczyni w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek. Oznacza to, że mamy szansę obejrzeć "polskie derby" na bardzo wczesnym etapie zawodów. Pierwsze spotkanie liderki rankingu WTA odbędzie się w piątek. Poinformował o tym na Twitterze Bartosz Ignacik, dziennikarz Canal+Sport. Dokładny termin jej spotkania powinien być znany w czwartek.

WTA Miami. Mecz Magdalena Fręch - Camila Giorgi. Gdzie obejrzeć? [Transmisja tv, stream]

Spotkanie Magdaleny Fręch z Camilą Giorgi odbędzie się w środę o godzinie 16:00 polskiego czasu. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport. Transmisja będzie dostępna również na platformie Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.