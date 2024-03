Zawrzało po słowach Wozniackiej. Halep nie wytrzymała

Pod koniec 2022 roku Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zastosowała wobec Simony Halep tymczasowe zawieszenie w związku z oskarżeniami o doping, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat, a więc niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Oskarżono ją również o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, a finalnie we wrześniu ITIA zawiesiła ją do 2026 roku. Mimo to Halep odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), a następnie stawiła się w nim 7 lutego na trzydniowe przesłuchanie.

Na początku marca CAS zadecydował o skróceniu czteroletniej dyskwalifikacji do zaledwie dziewięciu miesięcy, a była liderka rankingu mogła natychmiast wrócić do rywalizacji. I tak też się stało, ponieważ otrzymała dziką kartę do turnieju WTA 1000 w Miami.

Wozniacki wywołała potężną burzę. Brutalne słowa w kierunku Halep

Po 568 dniach Rumunka wróciła we wtorek do zmagań na korcie. I choć poległa w starciu z Paulą Badosą (80. WTA) 1:6, 4:6, 3:6, to zaprezentowała się bardzo dobrze, a ponadto wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. "W pierwszym secie była lepsza o przynajmniej dwie klasy. Dobry prognostyk przed resztą sezonu. Ciekawi mnie, gdzie Rumunka ma sufit po takiej przerwie" - napisał Dawid Żbik.

Mimo że 32-latka ma sporą grupę zwolenników, to okazuje się, że posiada również przeciwników. Należy do nich choćby Caroline Wozniacki (129. WTA). - Niejednokrotnie otwarcie wypowiadałam się w przeszłości na temat dopingu. Zawsze chciałam czystego sportu, sprawiedliwego dla wszystkich. I wciąż tak uważam - przekazała podczas konferencji prasowej, cytowana przez Agencję Reutera.

Choć Dunka zaznaczyła, że wcale nie chodzi o Rumunkę, którą lubi, to wbiła jej jednak szpilkę. - To nie jest skierowane bezpośrednio w kierunku Simony. Ale jeśli ktoś celowo oszukuje i uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego, to nie sądzę, aby powinna mu być przyznawana dzika karta - oznajmiła. - Jeśli chcesz wrócić, ponieważ popełniłaś błąd, to oczywiście masz takie prawo, ale powinnaś zacząć od zera - zakończyła Wozniacki.

Mamy stanowczą odpowiedź Simony Halep. "Nie jestem oszustką"

Po porażce z Badosą na słowa Wozniacki błyskawicznie odpowiedziała sama zainteresowana. "Nie zrobiłam niczego złego. Nie oszukiwałam, nie brałam dopingu. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to przeczytajmy decyzję CAS, w której jasno jest napisane, że był to zanieczyszczony suplement. Nie jestem oszustką" - podsumowała Halep.

Następnie podziękowała za szansę organizatorom turnieju. "Dziękuję za możliwość zagrania w tak dużym turnieju. Wspaniale było tu wrócić. Jedna negatywnie nastawiona wobec mnie osoba nie jest ważna, ponieważ mam wokół siebie setki ludzi, którzy dają mi ogromne wsparcie" - zakończyła.