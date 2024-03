Dawid Celt nie dowierza po decyzji Sabalenki. "Poważnie?"

Śmierć Konstantina Kołcowa, czyli byłego hokeisty, a ostatnio trenera i partnera Aryny Sabalenki (2. WTA) wywołała ogromną żałobę w świecie tenisa. Po raz pierwszy media przekazały fatalną informację w nocy z poniedziałku na wtorek, a potwierdziły ją choćby klub mężczyzny Saławat Jułajew czy Białoruska Federacja Hokeja. Choć niejasna jak dotąd jest przyczyna śmierci, to wymieniane są głównie: zakrzep krwi, wypadek samochodowy czy też samobójstwo. "Ta śmierć zrujnowała plany, które snuła Aryna Sabalenka" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Dawid Celt reaguje na ruch Sabalenki. "Poważnie?"

Bardzo szybko zaczęto się zatem zastanawiać, co z występem Białorusinki na najbliższym turnieju Miami Open. Portal tennis365.com stwierdził, że została ona wykreślona z listy startujących, a ponadto zaznaczył, że brakuje jej w harmonogramie treningowym. Dość szybko zareagował na to serwis Tennis Channel, który podważył te słowa.

Niespodziewanie wieczorem (czasu polskiego - red.) dziennikarz Bartosz Ignacik opublikował w sieci materiał wideo, na którym widać... trenującą w Miami Sabalenkę. Pojawiło się mnóstwo komentarzy, a jeden zamieścił nawet mąż Agnieszki Radwańskiej Dawid Celt. "Poważnie to AS? [inicjały od Aryna Sabalenka - red.]?" - zapytał z niedowierzaniem.

Błyskawicznie otrzymał odpowiedź od użytkowników. "A co ma się teraz zamknąć w 4 ścianach?", "A skąd To zdziwienie. Skąd wiesz, w jakich relacjach byli przez ostatnie tygodnie? Ma się zamknąć teraz na rok w mieszkaniu?", "nie wiem, czy się dziwić, czy podziwiać... Chyba adrenalina na razie trzyma" - czytamy.

Paula Badosa zabrała głos ws. Sabalenki. Wymownie

Sabalenka rozpocznie zmagania w Miami Open od II rundy. Zmierzy się z Paulą Badosą (80. WTA), która zanotowała we wtorek imponujący powrót w spotkaniu z Simoną Halep. Obie zawodniczki są na co dzień przyjaciółkami, dlatego najbliższe starcie będzie wyjątkowo "niewygodne". Czy udało im się już porozmawiać po traumatycznych wydarzeniach?

"Nie chcę o tym dyskutować, ale oczywiście. Jak już mówiłam, jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Rozmawiałyśmy dużo zarówno wczoraj, jak i dziś rano. Wiem, przez co obecnie przechodzi. Doskonale znam całą sytuację. Dla mnie to jest szok, że musi przez to przechodzić, bo nie chcę, żeby tak cierpiała. To bardzo trudna sytuacja. Obiecałam jej, że nie będę o tym więcej rozmawiać i tego dotrzymam. Przepraszam" - podsumowała Hiszpanka, cytowana przez The Tennis Letter.

Iga Świątek rozpocznie zawody WTA 1000 w Miami od II rundy, w której zmierzy się ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Camilą Giorgi (107. WTA) a Magdaleną Fręch (47. WTA). Na wygraną pary Badosa - Sabalenka może trafić dopiero w finale.