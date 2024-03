Po raz ostatni Simona Halep pojawiła się na korcie podczas I rundy US Open 2022, kiedy sensacyjnie przegrała z Darią Snigur. Niedługo później Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) zastosowała wobec niej tymczasowe zawieszenie w związku z oskarżeniami o doping, ponieważ w jej organizmie wykryto roksadustat, a więc niedozwolony specyfik stosowany m.in. przy anemii. Rumunka została również oskarżona o nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, a finalnie we wrześniu ITIA zawiesiła ją do 2026 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Był mistrzem świata, a teraz sam trenuje gwiazdy. Poznajcie historię trenera Błachowicza

Mimo to odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS), a następnie stawiła się w nim 7 lutego na trzydniowe przesłuchanie. Na początku marca CAS zadecydował o skróceniu czteroletniej dyskwalifikacji do zaledwie dziewięciu miesięcy, a była liderka rankingu, mogła natychmiast wrócić do rywalizacji. I tak też się stało, ponieważ otrzymała dziką kartę do turnieju WTA 1000 w Miami.

Simona Halep wróciła na kort. "Brakowało nam tego uśmiechu"

568 dni - dokładnie tyle Simona Halep czekała na powrót do rywalizacji. We wtorek zmierzyła się w pierwszej rundzie Miami Open z Paulą Badosą (80. WTA). Kiedy tylko pojawiła się na korcie, błyskawicznie na trybunach rozległ się ogromny hałas, a kibice przywitali ją brawami. Po zawodniczce widać było, że mocno tęskniła za tenisem. "Brakowało nam tego uśmiechu" - komentował Sky Sports.

Od samego początku Rumunka spisywała się doskonale, a już w trzecim gemie przełamała rywalkę. Gdyby tego było mało, to sukces powtórzyła w piątej odsłonie i było już 4:1. "Jestem zaskoczony. Imponujący start. Halep wygląda bardzo dobrze" - przekazał dziennikarz Jose Morgado.

Kolejny gem dostarczył bardzo dużo emocji kibicom, ponieważ to Hiszpanka miała cztery piłki na przełamanie. Ostatecznie Rumunka wykonała aż 23 serwisy, ale udało jej się finalnie obronić serwis. Idąc za ciosem, wygrała szóstego gema z rzędu i całą partię 6:1. "Pierwsze dwa gemy, to stres i dużo błędów, a później wrzuciła czwarty, a momentami nawet piąty bieg" - stwierdził Dawid Żbik.

Co za powrót Badosy. Halep przegrywa pierwszy mecz po powrocie

Drugi set nie wyglądał już jednak tak dobrze. Nie dość, że Badosa zaczęła skuteczniej radzić sobie w polu serwisowym, to Halep dała się nawet przełamać w trzecim gemie. Od tamtej pory żadna nie popełniała już zbyt wielu błędów, aż do dziewiątego gema, kiedy 32-latka zaczęła mieć wyraźnie problemy, a Badosa miała nawet piłkę setową.

Ostatecznie nie wykorzystała jej, natomiast obroniła później swój serwis i wygrała 6:4. Podczas przerwy w grze można było zauważyć, że Rumunce doskwiera ból w barku.

Ostatnia odsłona rozpoczęła się fatalnie dla Halep, która w trzecim gemie została przełamana do zera. I choć błyskawicznie "odwdzięczyła się" rywalce, to znów straciła podanie i było 2:3. Kolejne cztery gemy również padły łupem Hiszpanki, która finalnie zwyciężyła 1:6, 6:4, 6:3. "Simona w pierwszym secie była lepsza o przynajmniej dwie klasy. Dobry prognostyk przed resztą sezonu. Ciekawi mnie, gdzie Rumunka ma sufit po takiej przerwie. To był jej pierwszy mecz od sierpnia 2022 roku" - podsumował Dawid Żbik.

Mimo że Simona Halep znakomicie wyglądała na początku meczu, to odpadła z rywalizacji, natomiast Paula Badosa zmierzy się w II rundzie z Aryną Sabalenką (2. WTA), która po dramatycznej śmierci partnera finalnie zdecydowała się wziąć udział w turnieju.

Iga Świątek rozpocznie za to zmagania od II rundy, w której zmierzy się ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Camilą Giorgi (107. WTA) a Magdaleną Fręch (47. WTA). Na wygraną pary Badosa - Sabalenka może trafić jednak dopiero w finale.