Rywalka bezlitosna dla wielkiej gwiazdy. Żal było na to patrzeć

Venus Williams (457. WTA) po ubiegłorocznym US Open - gdzie odpadła w drugiej rundzie - zrobiła sobie przerwę od tenisa i wróciła do gry w Indian Wells. Jednak 43-latka pożegnała się z turniejem już po pierwszej rundzie. Dostała jednak "dziką kartę" w Miami, co spotkało się z oburzeniem części tenisowego środowiska. "Mam szacunek dla Venus i jej siostry, ale uważam, że dzika karta w tym momencie to żart" - napisał Craig Shapiro, amerykański komentator tenisowy.

Venus Williams popełniła aż 24 niewymuszone błędy w meczu z Dianą Sznajder

W pierwszej rundzie w Miami Williams zmierzyła się z Rosjanką Diana Sznajder (62. WTA). Pierwsze cztery gemy to po jednym przełamaniu z obu stron i wynik 2:2. Venus Williams nieźle wyglądała i po chwili wygrała gema bez straty punktu i prowadziła 3:2. To był jednak pierwszy z dwóch momentów dla 43-latki w tym spotkaniu. Następne trzy gemy Sznajder wygrała, przegrywając zaledwie trzy punkty. Prowadziła już 5:3 i chociaż przy serwisie Williams przegrywała 15:40, to doprowadziła do piłek setowych, wykorzystała drugą z nich i wygrała całego seta 6:3.

Początek drugiego seta to jeszcze zażarta walka ze strony Venus Williams, która ze swoją rywalką wzajemnie przełamywały się w czterech pierwszych gemach. Wtedy jednak Sznajder wygrała własne podanie, prowadziła 3:2 i to był początek końca.

43-latka była wstanie wygrać jeszcze gema i doprowadzić do remisu 3:3, ale widać było, że popełnia coraz więcej błędów i zaczyna jej brakować sił. W następnych trzech gemach Sznajder wygrała 12 z 15 punktów i bez większego nakładu sił zakończyła mecz wynikiem 6:3, 6:3.

Wszystkim wydarzeniom z kortu w Miami przyglądała się siostra Venus, Serena Williams. Amerykanka jest absolutną legendą kobiecego tenisa. 23-krotnie triumfowała w turniejach Wielkiego Szlema.

Najbardziej w oczy rzuca się statystyka niewymuszonych błędów. Venus Williams popełniła ich 24 przy 14 rywalki. Popełniła także aż sześć podwójnych błędów serwisowych. Tym samym Sznajder w drugiej rundzie zagra z inną Amerykanką - Madison Keys (18. WTA).