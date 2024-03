Świątek powiedziała wprost o przekraczaniu granic. Chodzi o Lewandowskiego

Od kiedy Iga Świątek rozpoczęła triumfalny marsz w górę rankingu WTA, to w internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej memów, które w żartobliwy sposób odnosiły się do jej domniemanej relacji z Robertem Lewandowskim. Były obrazki o "gówniarze z paletką" i inne napędzające rywalizację tenisistki z piłkarzem m.in. o miano najlepszego polskiego sportowca.

- Z jednej strony niektóre memy są zabawne, ale z drugiej - dużo jest takich memów, które mnie chwalą, a trochę powodują negatywny wydźwięk w stronę Roberta Lewandowskiego i to mi się nie podoba. Robert zrobił tak dużo dla nas sportowców i w ogóle dla całego kraju - mówiła Świątek w grudniu ubiegłego roku na antenie stacji TVN.

Iga Świątek wypowiedziała się nt. memów z Robertem Lewandowskim. "Warto by było"

Tym razem temat memów został poruszony przez Magdę Mołek na jej kanale W Moim Stylu. Dziennikarka zwracała uwagę, że większość tych obrazków jest urocza. - To nie jest nic, że któreś z was miałoby do siebie jakieś anse. No bo nie jest tak, prawda? Lubicie się? - pytała.

- Tak. Nigdy nie mieliśmy sytuacji, która byłaby napięta w jakikolwiek sposób. Ja rozumiem, że ludzi śmieszą te memy, ale ja potrafię postawić się w sytuacji Roberta, który przez wiele lat dźwigał polski sport na swoich barkach, a teraz ludzie robią czasami niemiłe memy. Nie do końca mnie one śmieszą szczerze mówiąc - przyznała Świątek.

W tym miejscu podkreśliła, że sama mogłaby być w sytuacji Lewandowskiego i mogłoby jej nie być miło. - Trzeba pamiętać, że wszyscy zasługujemy na podstawowy szacunek. Memy są zabawne, ale warto by było, żeby nie przekraczały granic - podkreślała.

Iga Świątek wraca do gry w Miami

Co zaś się tyczy tenisowych zmagań Igi Świątek, to po triumfie w Indian Wells wróci do gry w turnieju WTA 1000 w Miami. 22-latka ma wolny los w pierwszej rundzie i w drugiej zmierzy się z lepszą z pary Magdalena Fręch (47. WTA) - Camila Giorgi (107. WTA).