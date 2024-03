O śmierci Kołcowa światowe media poinformowały w nocy z poniedziałku na wtorek. Jak podkreślały, zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszka Aryna Sabalenka. Informację zdążył już potwierdzić klub mężczyzny Saławat Jułajew. I choć pojawiło się dużo sprzecznych wieści na temat przyczyny zgonu, to nie można wykluczyć również samobójstwa. "Ta śmierć zrujnowała plany, które snuła Aryna Sabalenka" - przekazała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Aryna Sabalenka trenuje przed Miami Open. Wymowne nagranie trafiło do sieci

Nikt nie spodziewał się zatem, że po tak traumatycznych zdarzeniach Białorusinka będzie w stanie wziąć udział w rywalizacji w Miami Open. Portal tennis365.com stwierdził nawet, że została ona wykreślona z listy startujących w zawodach, a ponadto nie ma jej w harmonogramie treningowym. Dość szybko zareagował na to serwis Tennis Channel, który podważył te słowa.

Jak się okazuje, miał pełną rację. Dziennikarz Bartosz Ignacik opublikował na X materiał wideo jednego z kortów w Miami, na którym wyraźnie widać trenującą Sabalenkę. "Aktualnie w Miami" - napisał. Potwierdziły się zatem doniesienia dziennikarza Mario Riverettiego, który już wcześniej przekazywał, że zawodniczka wybrała się na trening.

"Jeśli ktoś czuje potrzebę oceniania jej gry, to proszę, przestańcie to robić. Proces żałoby jest o wiele bardziej złożony, niż jakakolwiek opinia. (Sabalenka - red.) Zasługuje na życzliwość w swojej drodze do uzdrowienia" - oznajmił portal The Tennis Letter.

Błyskawicznie zareagowali na to również fani. "Trudno sobie wyobrazić, co teraz dzieje się w jej głowie. Jeśli tenis jest jej odskocznią, to kim jesteśmy, żeby to oceniać", "dokładnie to samo robiłbym, gdybym stracił kogoś ważnego. To, co kocham najbardziej", "na pewno złagodzi to cały jej stres. Jestem o tym przekonana" - czytamy w komentarzach.

25-latka pozna najbliższą rywalkę, z którą zmierzy się w II rundzie zawodów już we wtorek wieczorem. Wtedy właśnie zostanie rozegrane starcie pomiędzy Paulą Badosą (80. WTA) a byłą liderką światowego rankingu Simoną Halep. Gdyby Rumunce udało się wyeliminować rywalkę, to niewątpliwie w II rundzie doszłoby do prawdziwego hitu na korcie w Miami.