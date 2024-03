W nocy z poniedziałku na wtorek dotarła z zagranicznych mediów tragiczna wiadomość o śmierci Konstantina Kołcowa, partnera czołowej tenisistki świata, zwyciężczyni tegorocznego Australian Open - Aryny Sabalenki. Były trener i zawodnik hokeja zmarł w wieku 42 lat.

Oto ostatni wpis partnera Sabalenki. Serce pęka

Teraz białoruskie media zdradziły, jaki ostatni post w mediach społecznościowych umieścił Kołcow. Był on wyznaniem miłosnym do Sabalenki. Opublikował go 8 marca.

- Wesołych wakacji, kochanie. Kocham cię do szaleństwa - napisał Konstantin, dodając do posta kilka emotikonów w kształcie płonących serc.

Jako pierwsza na posta zareagowała Sabalenka. - Dziękuję, kochanie - odpowiedziała i też dała emotikonkę z serduszkiem.

Kołcow dodał też kilka zdjęć swojej ukochanej - w różnych odsłonach. Jest na nich uśmiechnięta, roześmiana, bardzo szczęśliwa. Zamieścił również wspólne zdjęcie z wiceliderką światowego rankingu WTA.

Okoliczności śmierci byłego hokeisty, dzięki jego szybkości i grze kijem nazywanego "Russian Rocket II" (Rosyjska Rakieta II) nie są jeszcze dokładnie znane. Brytyjski "Daily Mail", powołując się na białoruskie media, przekazał, że przyczyną śmierci 42-latka miał być prawdopodobnie zakrzep krwi.

To kolejna rodzinna tragedia, która ją dotknęła. Mając 21 lat, Białorusinka straciła ojca.

Zawodniczka nie wystąpi w rozpoczynającym się we wtorek, prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Miami. Miała tam być rozstawiona z numerem dwa. - Portal tennis365.com informuje, że Sabalenka została już wykreślona z listy startujących w turnieju i usunięta ze wszelkich grafik promujących wydarzenie - pisał Sport.pl.