Kim był życiowy partner Sabalenki? Wybitny mistrz, którego kochała cała Rosja

O śmierci Kołcowa światowe media poinformowały we wtorek tuż po północy polskiego czasu. Jak podkreślały, zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszka Aryna Sabalenka. Okoliczności śmierci nie ujawniono. Tragiczne informacje potwierdził rosyjski klub hokejowy Saławat Jułajew, którego był trenerem. Wcześniej przez lata z sukcesami sam uprawiał hokej na lodzie.

Kim był chłopak Aryny Sabalenki? To były mistrz kraju i olimpijczyk

Kołcow podobnie jak Sabalenka pochodzi z Mińska. Karierę rozpoczynał w miejscowej Junosti Mińsk. W 1998 r. przeniósł się do rosyjskiego Siewierstalu Czerepowiec. Przez kilka lat kontynuował karierę w Rosji, by w końcu zapracować na transfer do NHL. W najlepszej lidze świata występował w klubach Pittsburgh Penguins oraz Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Dzięki swojej szybkości doczekał się nawet pseudonimu "Russian Rocket II" (Rosyjska rakieta II). W 2006 r. wrócił do Rosji, a karierę kończył dziesięć lat później w Dinamo Mińsk.

Jako zawodnik Kołcow dwa razy zdobywał mistrzostwo Rosji, a także Puchar Gagarina z Saławatem Jułajew. Dwa razy - w 2002 i 2010 r. - wystąpił z reprezentacją Białorusi na igrzyskach olimpijskich. 10 razy brał zaś udział w turniejach o mistrzostwo świata. Po zakończeniu kariery pracował jako trener najpierw na Białorusi - w HK Brześć i Dynama Mołodeczno, a następnie w Rosji w Spartaku Moskwa, a od 2022 r. we wspomnianym Saławacie.

Związek mimo przeciwności. Wielka miłość Sabalenki. "Uszczęśliwiasz mnie każdego dnia"

Z Aryną Sabalenką były hokeista związał się w czerwcu 2021 r. Wtedy to tenisistka wrzuciła ich pierwsze wspólne zdjęcie na Instagramie, na którym mężczyzna całuje ją w policzek. - Dobrze, gdy jest ktoś, kto jest w stanie zrozumieć moje szaleństwo. Nigdy się ze mną nie będziesz nudzić, prawda? - napisała.

Wcześniej Kołcow przez wiele lat był mężem innej kobiety Julii Michajłowej, z którą miał trójkę dzieci Aleksandra, Daniela i Stefana. Była żona w ostrych słowach oskarżyła wówczas Sabalenkę o rozbicie jej małżeństwa. Kołcow stanął w obronie nowej partnerki. - Wielka prośba, jeśli jesteście ludźmi, zostawcie w spokoju Arynę Sabalenkę, która nie ma z tym nic wspólnego! To wspaniała osoba i sportowiec, który nie zasługuje na to, aby powszechny gniew. Mam nadzieję, że zrozumiecie - napisał na Instagramie.

Choć Sabalenkę i Kołcowa dzieliło aż 17 lat, para znakomicie się dogadywała. Tenisistka wielokrotnie publikowała wspólne zdjęcia z romantycznych spotkań. - Mam szczęście, że mam najlepszego mężczyznę na świecie. Uszczęśliwiasz mnie każdego dnia - pisała o nim.