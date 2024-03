Świat tenisa pogrążony w żałobie po śmierci Kołcowa. "Absolutnie straszne"

W nocy z 18 ma 19 marca zagraniczne media poinformowały o śmierci Konstantina Kołcowa - byłego hokeisty, a ostatnio trenera i partnera Aryny Sabalenki. Mężczyzna miał zaledwie 42 lata, a tragiczne informacje potwierdził jego klub Saławat Jułajew. Świat tenisa współczuje wiceliderce rankingu WTA i wysyła jej wsparcie w niezwykle trudnych chwilach.

Nie żyje Konstantin Kołcow. Świat tenisa opłakuje hokeistę i wspiera Arynę Sabalenkę

Dramat Sabalenki odbił się szerokim echem w świecie tenisa, który opłakuje Kołcowa i wysyła liczne gesty wsparcia dla wiceliderki rankingu WTA. Jako jedna z pierwszych tę tragiczną wiadomość skomentowała Sloane Stephens.

"To jest ten moment, kiedy czujesz ból w klatce piersiowej, słysząc coś lub widząc coś, co łamie ci serce" - napisała amerykańska tenisistka w serwisie X.

"Druzgocąca wiadomość. Kiedy Sabalenka wygrała Australian Open, zadedykowała triumf zmarłemu ojcu. Kolejna bliska jej osoba ponosi tragiczną śmierć. Mam nadzieję, że to nie zakłóci jej sezonu i nie zmieni pozytywnego spojrzenia na życie" - napisał Christian Montegan, ekspert australijskiego "The First Serve".

"Strasznie smutna wiadomość. Sabalenka, której ojciec zmarł w 2019 roku w wieku 43 lat, musi teraz uporać się z kolejną tragiczną stratą" - pisze dziennikarz "New York Times" Christopher Clarey.

"Absolutnie straszna wiadomość" - napisał znany ekspert Jose Morgado.

"Łamiące serce dla Aryny. Kilka lat temu straciła ojca, a teraz to...Wysyłamy modlitwy do Sabalenki i rodziny Kołcowa, bo będą tego potrzebować" - czytamy na profilu The Tennis Letter.

Po śmieci partnera występ Aryny Sabalenki na turnieju WTA 1000 w Miami stanął pod znakiem zapytania, a właściwie można go wykluczyć. Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o decyzji wiceliderki światowego rankingu.

Konstantin Kołcow w trakcie kariery hokeisty dziesięć razy brał udział w mistrzostwach świata, a w 2002 i 2010 roku w igrzyskach olimpijskich. W 1999 roku został wybrany do amerykańskiej ligi NHL, w której grał m.in. w Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Reprezentował też rosyjskie i białoruskie kluby, a po zakończeniu kariery został trenerem.