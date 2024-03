Niesamowity popis w Miami. Nawet Świątek może jej zazdrościć

Trzy wygrane sety 6:0 - tzw. bajgle - zanotowała Iga Świątek podczas niedawno zakończonego WTA 1000 w Indian Wells. Teraz Polka zmierza do Miami, gdzie już trwają kwalifikacje do turnieju. W nich niesamowitego wyczynu dokonała Laura Siegemund (90. WTA), która bez straty gema wygrała aż trzy partie z rzędu! Efektownie awansowała do drabinki głównej.

