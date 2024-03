Miedwiediew nazwał tenis "g*wnianym". Nie może tego zrozumieć

Kobiecy turniej w Indian Wells stał pod znakiem dominacji Igi Świątek, ale równie dobrze w "tenisowym raju" radził sobie Carlos Alcaraz. Hiszpan obronił tytuł, ponownie pokonując w finale Daniiła Miedwiediewa 7:6(5), 6:1. Rosjanin zaprzepaścił swoje szanse na sukces zwłaszcza w pierwszym secie, gdy wypuścił prowadzenie 3:0.

Irytacja czwartego tenisisty świata rosła z każdą piłką, która oddalała go od zwycięstwa. Po jednym z zagrań Carlosa Alcaraza w trakcie tie-breaka pierwszego seta piłka zahaczyła o linię. W Indian Wells obowiązuje system automatycznego wyłapywania autów - tzw. system hawk-eye live - więc Miedwiediew wiedział, że nic nie wskóra, ale mimo to chciał zobaczyć moment lądowania piłki. Arbiter nie przystał na prośbę zawodnika. Wtedy Rosjanin się zagotował.

- Jest rok 2024, piep****e statki lecą w kosmos, a ty nie możesz mi pokazać powtórki? Pokaż, gdzie piłka spadła! Wiem, że piłka była w korcie, ale po prostu pokaż mi tę powtórkę! - wykrzyczał Miedwiediew do sędziego, za co dostał upomnienie. Wtedy dodał: "Tenis to jest tak g*****ny sport...".

Na konferencji prasowej, gdy emocje już znacznie opadły, Daniił Miedwiediew wytłumaczył swoje zachowanie i powody irytacji. - Dla mnie jest niewytłumaczalne, że na twardych kortach, kiedy piłka trafia w linię, odbija się inaczej. Wystarczy użyć tej samej farby, której użyto na korcie. Kiedy więc zawodnik trafia w linię, nie masz szans na zdobycie punktu - stwierdził jednokrotny mistrz wielkoszlemowy. - Ale oczywiście wtedy przesadziłem. Kocham tenis. Będę grał dalej, ale kiedy jesteś niezadowolony, czasami mówisz głupie rzeczy - podsumował.

Dla Daniła Miedwiediewa turniej w Indian Wells był drugim od finału Australian Open. Dwa tygodnie temu opadł w półfinale w Dubaju. Teraz - tak jak wszyscy czołowi zawodnicy na świecie - zagra w Miami w kolejnym "tysięczniku".