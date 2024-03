Gorzej być nie mogło! Tak wygląda drabinka Hurkacza w Miami Open

Ten sezon nie układa się po myśli Huberta Hurkacza. Polak gra w kratkę. Dotarł do ćwierćfinału Australian Open i półfinału w Marsylii, ale później odpadł już w 1/8 finału w Rotterdamie czy w ćwierćfinale w Dubaju. Zupełnie rozczarował też w Indian Wells, gdzie poległ już na starcie, przegrywając po trzysetowym boju z Gaelem Monfilsem. Teraz przed Polakiem szansa na przerwanie złej passy. Już w tym tygodniu weźmie udział w Miami Open. Zadanie nie będzie jednak łatwe - właśnie poznaliśmy drabinkę turnieju, a więc i drogę 27-latka.

Hubert Hurkacz poznał potencjalnych przeciwników w Miami Open. Będzie trudno

Hurkacz przystąpi do tego turnieju jako jeden z rozstawionych zawodników. Finalnie przypisano mu numer ósmy, co oznacza, że dopiero na etapie ćwierćfinału będzie mógł trafić na wyżej notowanego zawodnika. Wszystko dzięki Novakowi Djokoviciowi, który wycofał się z rywalizacji.

Polak nie miał jednak szczęścia w losowaniu drabinki. Trafił do tej samej ćwiartki, co zwycięzca Indian Wells i wicelider rankingu ATP, Carlos Alcaraz. Tym samym panowie mogą spotkać się na etapie 1/4 finału. Obaj mieli okazję rywalizować trzykrotnie w karierze i za każdym razem górą był Hiszpan.

Zanim jednak Hurkacz dojdzie do ćwierćfinału, to musi uporać się z innymi rywalami. W I rundzie otrzymał wolny los, co oznacza, że rywalizację rozpocznie dopiero od II rundy. A tam jego przeciwnikiem będzie zwycięzca pojedynku Daniel Elahi Galan - Alexander Szewczenko. Niezależnie od tego, kto ostatecznie będzie konkurentem Polaka, to nasz rodak będzie faworytem. Ma korzystny bilans spotkań z każdym z tych zawodników. Zarówno przeciwko Kolumbijczykowi, jak i Rosjaninowi rywalizował dwukrotnie i był górą w tych starciach.

Jeśli Hurkaczowi uda się przebrnąć przez II rundę, to na kolejnym etapie rywalizacji zmierzy się z Sebastianem Kordą lub kwalifikantem. I w tym starciu Polak także powinien być faworytem. Jak dotąd stoczył cztery pojedynki z Amerykaninem i trzy z nich wygrał.

W IV rundzie na naszego rodaka może z kolei czekać m.in. Grigor Dimitrow, co nie jest dla niego najlepszą informacją. Hurkacz nigdy nie wygrał z Bułgarem, choć miał aż cztery okazję ku temu. Teoretycznie łatwiejszymi rywalami powinni być Adrian Mannarino czy Emil Ruusuvuori, z którymi także może zmierzyć się na tym etapie rywalizacji.

W ćwierćfinale oprócz wspomnianego Alcaraza przeciwnikiem Polaka może być Ben Shelton, Lorenzo Musetti czy Borna Corić, a więc groźni rywale, z którymi nasz rodak ma nie najlepsze wspomnienia. Najbardziej niewygodnym konkurentem wydaje się Chorwat, z którym Hurkacz ma niekorzystny bilans spotkań - 2:3. Z Włochem to 2:2, a z Amerykaninem nie miał jeszcze okazji grać na kortach.

W przypadku zwycięstwa Hurkacz trafi do półfinału, a tam może zmierzyć się m.in. z Holgerem Rune czy Jirim Lechecką. Natomiast dopiero w decydującym o tytule spotkaniu może trafić na Jannika Sinnera, Caspera Ruuda, Daniiła Miedwiediewa czy Stefanosa Tsitsipasa.

Drabinka Huberta Hurkacza w Miami Open: