Legenda rozpływa się nad Igą Świątek. Tak jeszcze o niej nie mówiła

Iga Świątek ponownie zachwyciła, po raz drugi w karierze triumfując w Indian Wells. Polska tenisistka w finale - podobnie jak dwa lata temu - pokonała Marię Sakkari 6:4, 6:0. To jej 19. tytuł w karierze, a w drugi w tym sezonie.

Legenda rozpływa się nad Igą Świątek. "Najlepsza od czasów Sereny"

Świat tenisa jest zachwycony występem liderki światowego rankingu. Martina Navratilova, która oglądała to spotkanie z trybun, była pod wrażeniem gry 22-latka, komplementując ją na antenie telewizji Sky Sports Tennis. - Iga Świątek może nie jest najszybszą zawodniczką w WTA Tour, ale jest najbardziej kompletna i naprawdę widać to na wolnych kortach takich jak ten - przyznała była legendarna tenisistka. - To fantastyczna zawodniczka i najlepsza faworytka, jaką mieliśmy od czasów Sereny Williams. A może być jeszcze lepsza. Jej serwis może się poprawić, więc uważaj - kontynuowała zachwyt nad Polką.

Ten wątek kontynuowała Laura Robson, była tenisistka, która aktualnie pełni rolę ekspertki. - To przerażająca myśl, że ma 22 lata i wciąż może coś poprawić. Serwis mógłby być lepszy, woleje mogłyby być lepsze, nauka gry w ataku na różnych nawierzchniach, ale cóż to za miły problem - przyznała była rakieta numer jeden Wielkiej Brytanii.

Teraz Iga Świątek przenosi się do Miami, gdzie weźmie udział w kolejnym "tysięczniku", który rozpocznie się 19 marca. Poznaliśmy już turniejową drabinkę. Polka zmagania rozpocznie od drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Magdaleną Fręch lub Camilą Giorgi. W zeszłym roku z powodu kontuzji nie wystartowała w tej imprezie, dzięki czemu nie musi bronić żadnych punktów. Jej przewaga w rankingu WTA nad drugą Aryną Sabalenką wynosi aktualnie nieco ponad 2500 punktów.