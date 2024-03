Gigantyczna sensacja w Miami. Niewytłumaczalne. W rankingu dzieli je 545 miejsc!

Po turniejach WTA 500 w San Diego i WTA 1000 w Indian Wells tenisistki przeniosły się na Florydę, gdzie w Miami rozegrany zostanie turniej Masters w dniach 19-31 marca. Przed rokiem w turnieju zwyciężyła Petra Kvitova (23. WTA), która pod koniec ubiegłego roku zawiesiła karierę z powodu ciąży. Szansy na skompletowanie drugiego w karierze "Sunshine Double" będzie szukała Iga Świątek (1. WTA). Polka w niedzielę wygrała w finale w Indian Wells 6:4, 6:0 z Marią Sakkari (9. WTA). Miała już okazję wygrać w Miami w 2022 roku.

Nim jednak przyjdzie czas na grę w głównej drabince turnieju w Miami, to rozegrane zostały mecze w eliminacjach. W jednym z poniedziałkowych finałów Bernarda Pera (81. WTA) zmierzyła się z Aleksandrą Krunić (626. WTA). Poprzednie trzy spotkania między obiema paniami kończyły się zwycięstwem Pery i wydawało się, że Amerykanka i teraz poradzi sobie z Serbką.

Aleksandra Krunić wreszcie przeszła eliminacje i zagra w głównym turnieju WTA

Co prawda Krunić przegrała pierwszego gema przy swoim serwisie, ale od razu odrobiła stratę serwisu i kilkanaście minut później prowadziła już 5:2. Wtedy Pera wygrała dwa gemy z rzędu i przy swoim podaniu miała okazję do wyrównania stanu rywalizacji. Tak się jednak nie stało, ugrała zaledwie punkt przy własnym serwisie i to o wiele niżej notowana tenisistka wygrała pierwszą partię 6:4.

Drugi set to początkowo niesamowity sprint w wykonaniu Serbki, która prowadziła już 5:0! Wtedy Pera się obudziła, obroniła dwa piłki meczowe i było tylko 5:3 i serwis Krunic. Ta jednak wykorzystała sytuację i w 81 minut zamknęła mecz, wygrywając 6:4, 6:3. Tym samym zameldowała się w pierwszej rundzie turnieju w Miami.

Dla Aleksandry Krunić będzie to dopiero drugi od blisko roku turniej, w którym zagra w głównej drabince. Serbka we wrześniu 2022 roku zerwała więzadła w kolanie i do gry wróciła latem ubiegłego roku. Nie przeszła wtedy kwalifikacji do Wimbledonu i była zmuszona grać w Challengerach i turniejach ITF, żeby odbudować swój ranking. Następnie nie przeszła kwalifikacji do zmagań w Brisbane, zagrała w pierwszej rundzie Australian Open i nie przebrnęła eliminacji w Abu Zabi i Indian Wells. Teraz wreszcie ta sztuka jej się udała.