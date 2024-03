Internet płonie po tym, co zrobiły Iga Świątek i Zendaya. "Aż chce mi się płakać"

Iga Świątek nie dała szans rywalkom w WTA 1000 w Indian Wells. Pewnie dotarła do finału, nie tracąc ani seta. Podobnie było w finale. Triumfowała z Marią Sakkari 6:4, 6:0. "Czegoś takiego nie robiła ani Martina Navratilova, ani Steffi Graf, ani Serena Williams, ani żadna inna tenisistka świata! Nikt nigdy nie miał takiego bilansu finałów, jaki wykręca Iga Świątek. Wywalczyła już 19. trofeum WTA w karierze. Na 23 szanse!" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Okazuje się, że nie tylko znakomita gra i statystyki Polki rozgrzały fanów do czerwoności. Byli oni zachwyceni spotkaniem liderki rankingu WTA z niespodziewanym gościem.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Iga Świątek spotkała wyjątkową postać po zwycięstwie w Indian Wells. Obie wymieniły się uprzejmościami

Jak się okazało, finałowy mecz z trybun śledziła Zendaya, a więc jedna z najpopularniejszych aktorek na świecie. Ostatnio wcieliła się w rolę Chani, głównej bohaterki filmu "Diuna: Część druga", który aktualnie jest w kinach. Po meczu gwiazda Hollywood spotkała się z naszą rodaczką, by pogratulować jej zwycięstwa. Obie panie ucięły sobie też krótką pogawędkę, co zostało zarejestrowane przez kamery i wywołało spore poruszenie.

Na to wydarzenie zareagowała sama Świątek. Udostępniła na InstaStory zdjęcie z aktorką, dziękując jej za spotkanie. "Co się właśnie stało? Dziękuję Ci Zendaya za bycie miłą, zabawną i uważną" - pisała. Na reakcję gwiazdy kina nie trzeba było długo czekać. "To była absolutna przyjemność móc spotkać Cię i podziwiać w akcji. Wielkie, wielkie gratulacje" - pisała aktorka, dodając emotikony serduszek. To nie był koniec uprzejmości pomiędzy paniami. Świątek podziękowała jej za tak miłe słowa.

Iga Świątek, Zendaya Screen z https://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/3326120911545085483/

Internauci pieją z zachwytu

Na spotkanie tenisistki z gwiazdą Hollywood zareagowało też WTA. Opublikowało kilka zdjęć z pogawędki pań na Instagramie, dodając wymowny opis, nawiązując do "Diuny". Na interakcję Świątek i Zendayi zareagowała też rzesza internautów. Byli zachwyceni. Jeden z nich wprost stwierdził, że spotkanie kobiet było bardziej ekscytujące niż sam finał.

"Dlaczego jestem bardziej podekscytowany tym wydarzeniem niż samym zwycięstwem Igi w Indian Wells? Tego właśnie potrzebowało WTA" - pisał na X. "Miło widzieć, jak razem chichoczą. Aż chce mi się płakać", "Dwie królowe pustyni", "Dwie legendy - jedna na kortach, druga na ekranie", "Ten obrazek jest dla mnie bardzo poruszający" - podkreślali fani.

Jak się okazuje, wizyta Zendayi na Indian Wells nie była przypadkowa. Miała związek z produkcją "Challengers", która już w kwietniu trafi do kin. Amerykanka wcieli się tam w postać tenisistki. - Byłam szczęśliwa, kiedy dowiedziałam się, że Zendayi podoba się tenis, i że zagra w filmie o takiej właśnie tematyce. To z pewnością bardzo ekscytujące przeżycie. Może ze mną poćwiczyć, kiedy tylko będzie miała na to ochotę - żartowała Świątek w jednym z wywiadów.

Polka nie będzie miała dużo czasu na odpoczynek. Już 19 marca ruszy turniej w Miami, w którym również weźmie udział.