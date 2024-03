Iga Świątek się otworzyła. Te słowa wiele mówią

Wyjątkowe dwa tygodnie ma za sobą Iga Świątek, która po raz drugi w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Indian Wells. W całej imprezie nie straciła nawet seta, oddając w sumie rywalkom raptem 21 gemów. W finale nie pozostawiła złudzeń Marii Sakkari, triumfując 6:4, 6:0. Tym samym 22-latka umocniła się na pozycji liderki rankingu. Jej przewaga na drugą Aryną Sabalenką wynosi już nieco ponad 2500 punktów.

Te słowa Igi Świątek wiele mówią. Z tym musi się mierzyć

Tuż po zwycięstwie Iga Świątek pojawiła się na konferencji prasowej i udzieliła też wielu wywiadów. - Teraz czuję, że wykonałam naprawdę dobrą robotę. Może z tego powodu, że po Australii nie było łatwo i ciężko pracowałam, aby dobrze grać i radzić ze wszystkim psychicznie. Więc jestem z siebie dumna - przyznawała Polka.

Uwagę zwracają także słowa liderki rankingu w kontekście emocji odczuwanych po kolejnym sukcesie. Zwycięstwo w Indian Wells to jej 19. tytuł w karierze, a drugi w tym sezonie. Po Polce było widać olbrzymią ekscytację, ale przyznała, że czasami dominują u niej inne uczucia. - Zazwyczaj jestem podekscytowana, gdy wygrywam turnieje. Czasami może jest trochę więcej ulgi niż tylko czyste szczęście - podkreśliła 22-latka. To pokazuje, z jaką zmaga się presją, gdyż do każdej imprezy podchodzi w roli faworytki, czasem nawet "murowanej".

- Sprawy nie są tak proste, jak się wydaje. Bycie numerem 1 może sprawić, że stracisz koncentrację i uwierzysz, że musisz wygrać każdy mecz. Konieczne jest skupienie mentalne, aby wykorzystać pewność siebie wynikającą ze świadomości swoich umiejętności - tłumaczyła Iga Świątek w rozmowie z Tennis Channel.

Liderka rankingu już za kilka dni rozpocznie kolejne zmagania w "tysięczniku". Tym razem zostanie on rozegrany w Miami.