Djoković ujawnił okrutną prawdę. Te słowa wstrząsną światem tenisa

Novak Djoković (1. ATP) już jest niekwestionowaną legendą tenisa, a mimo to nadal stawia przed sobą ambitne cele. Chodzi zarówno o kwestie sportowe (np. zdobycie rekordowego 25. tytułu wielkoszlemowego w singlu), jak i te niezwiązane z występami na korcie.

Novak Djoković działa na rzecz innych tenisistów. "Nie są reprezentowani we właściwy sposób"

Pięć lat temu Serb wspólnie z Czechem Vaskiem Pospisilem (724. ATP) założyli Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA), którego głównym celem jest stopniowe zwiększanie liczby zawodników mogących zarabiać na życie wyłącznie grą w tenisa.

O działalności PTPA Djoković opowiedział w niedawnej rozmowie z Jeffreyem Katzenbergiem (producent filmowy). - Jest to organizacja zawodników, ponieważ uważamy, że tenisiści nie są reprezentowani we właściwy sposób. Oczywiście mam na myśli zarówno tenis męski, jak i damski. W tej chwili zrzeszonych jest 400-450 graczy. (...) Dbamy o lepszą organizację dla przyszłych pokoleń - wyjaśnił (cytat za portalem tennisworldusa.org).

Novak Djoković ujawnia. Tylu zawodników może utrzymać się z tenisa

Według lidera światowego rankingu "tenis ma się dobrze", gdyż nadal jest bardzo popularny, a zawodnicy cieszą się uznaniem kibiców. Jednocześnie przedstawił liczby, z których wynika, że jest pole do poprawy. - Niewielu o tym wie, ale tylko 300-400 tenisistów, licząc grę pojedynczą i podwójną kobiet oraz mężczyzn, może utrzymać się z uprawiania tego sportu. To naprawdę niewielka liczba. Wielu zawodników nie ma sztabu: trenera, fizjoterapeuty, trenera przygotowania fizycznego. Wielu podróżuje samotnie, muszą wszystko robić sami - powiedział.

Djoković zwrócił uwagę na to, że organów zarządczych w tenisie "jest zbyt wiele", a problem z Radą Graczy jest taki, że "zawsze występują konflikty interesów". Aby zobrazować, co jest celem PTPA, posłużył się również przykładem Serbii. - Mieliśmy złotą erę z czterema numerami 1 na świecie w ciągu ostatnich 20 lat: ja, Ana Ivanović, Jelena Janković i Nenad Zimonjić w grze podwójnej. Dla kraju bez tradycji tenisowych było to niesamowite. Nie był to jednak wynik działania prawdziwego systemu - wytłumaczył.

Nie tak dawno PTPA interweniowała choćby w sprawie organizacji WTA Finals w Cancun, podążając za głosem czołowych tenisistek, które sprzeciwiały się rozgrywaniu tej imprezy w Meksyku. Ostatecznie protesty nie przyniosły skutków, a rywalizacja sportowa nie raz została przyćmiona przez wpadki organizacyjne.