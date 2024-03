Sakkari dostała lanie od Świątek. I nagle takie słowa. Wow

W ostatnim czasie mieliśmy nieliczną grupę tenisistek, które były w stanie pokonać Igę Świątek. W tym roku ta sztuka udała się tylko Lindzie Noskovej w Australian Open i Annie Kalinskiej w Dubaju. W Indian Wells nikt nie był w stanie przeciwstawić się Polce.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Sakkari wyjaśnia, dlaczego Świątek to trudna przeciwniczka

Finałową rywalką Świątek w kalifornijskim turnieju była Maria Sakkari. Greczynka niedawno zmieniła trenera i już widać efekty tej zmiany. W pierwszym secie finału była w stanie wyjść ze stanu 0:3 do 3:3. Do ósmego gema grała na równym poziomie, mogła rywalizować ze Świątek. Ale później Polka wrzuciła wyższy bieg i była nie do zatrzymania.

Grecka tenisistka chwaliła Polkę jeszcze na korcie. Żałowała, że nie mogła w niedzielę dłużej z nią zagrać. - Przykro mi, że nie mogłam stoczyć lepszej walki. Za szybko się to skończyło. To zasługa Igi, jesteś niesamowitą zawodniczką, bardzo dobrym człowiekiem i niesamowitą mistrzynią. Zasługujesz na najlepsze. Ty i Twój zespół stworzyliście coś niesamowitego - powiedziała.

Na konferencji prasowej po finale wyjaśniła powody porażki ze Świątek. Sakkari stwierdziła, że Polka gra na tyle intensywny i szybki tenis, że bardzo trudno jest wytrzymać warunki narzucone przez liderkę światowego rankingu. Trzeba grać agresywniej od niej i wykorzystać wszystkie możliwe okazje do skończenia akcji.

- Jest bardzo agresywna i ciągle zajmuje twój czas. Aby móc ją pokonać, musisz wykazać się dużą agresywnością i dużą precyzją. Jeśli nie wykorzystasz kilku szans, jakie masz, zginiesz - przyznała Greczynka, cytowana m.in. przez portal puntodebreak.com.

Maria Sakkari wystąpi w zaczynającym się w poniedziałek turnieju w Miami. Zacznie od drugiej rundy. W rankingu WTA jest na dziewiątym miejscu.